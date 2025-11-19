Offerte Sky
Pupi Avati: "Una vera amicizia è come l'amore: gratuito e mai motivabile"

Il regista torna in libreria con "Rinnamorarsi", un pamphlet in cui racconta come in vecchiaia si sia nuovamente innamorato della moglie. E durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, parla anche di amicizia, memoria, risentimento. L'intervista

Ha da poco compiuto 87 anni, da quasi 50 è uno dei registi italiani più amati e conosciuti, da più di 60 è sposato con Amelia Turri. Ed è proprio a lei che Pupi Avati ha dedicato il suo nuovo libro.  Si intitola “Rinnamorarsi” - lo ha pubblicato Solferino in una nuova collana, Notti bianche, curata da Isabella Borghese - e parte proprio dalla quella storia d’amore. O meglio, muove da un’evidenza avvertita da Avati: quella cioè di essersi rinnamorato, in piena vecchiaia, della propria moglie, prima di allargarsi via via ad altro. 

"L'amicizia  - racconta Avati nella nuova puntata di 'Incipit' - deve essere gratuita, non deve essere motivabile, è come l'amore. Quando mia madre mi chiese: 'Ma perché vuoi sposare sta ragazza?', io non seppi rispondere. E da quella incapacità ho capito che era quella giusta".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

