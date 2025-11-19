Daria Bignardi: "Si sta bene anche soli, quando non si è soli"

"Si sta bene anche soli, quando non si è soli": così scrive Daria Bignardi nel libro di "Incipit" di questa settimana. Si intitola “Nostra solitudine”, lo ha pubblicato Mondadori e parla proprio questo: della solitudine appunto, una condizione di cui si parla poco perché ci si vergogna. Di questa condizione e della sua incombenza scrive Daria Bignardi, in un libro che mischia viaggi, incontri, riflessioni. L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.