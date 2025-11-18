Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 18 novembre: nessun 6 o 5+

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 18 novembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 18 novembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 18 novembre 2025:
- Bari: 7 - 35 - 82 - 62 - 16
- Cagliari: 60 - 42 - 25 - 31 - 51
- Firenze: 48 - 36 - 3 - 35 - 25
- Genova: 17 - 57 - 9 - 66 - 85
- Milano: 69 - 78 - 37 - 85 - 16
- Napoli: 8 - 27 - 17 - 26 - 68
- Palermo: 24 - 77 - 19 - 79 - 45
- Roma: 45 - 14 - 27 - 21 - 7
- Torino: 27 - 51 - 35 - 76 - 63
- Venezia: 52 - 5 - 46 - 10 - 53
- Nazionale: 23 - 69 - 1 - 2 - 38
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 18 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 novembre sono:
5 - 7 - 8 - 14 - 17 - 24 - 27 - 35 - 36 - 42 - 45 - 48 - 51 - 52 - 57 - 60 - 69 - 77 - 78 - 82
Numero oro: 7
Doppio oro: 7 - 35
Extra: 3 - 9 - 10 - 19 - 21 - 25 - 26 - 31 - 37 - 46 - 62 - 66 - 76 - 79 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 18 novembre
Ecco i numeri estratti il 18 novembre 2025:
La combinazione vincente è: 18 - 40 - 54 - 83 - 85 - 89
Il numero Jolly è: 4
Il numero Superstar è: 57
Jackpot del Superenalotto del 18-11-2025: 79.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 20-11-2025: 80.200.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 1 totalizzano Euro: 169.111,05
- Punti 4: 400 totalizzano Euro: 432,06
- Punti 3: 16.653 totalizzano Euro: 31,17
- Punti 2: 269.067 totalizzano Euro: 5,98
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 43.206,00
- Punti 3SS: 98 totalizzano Euro: 3.117,00
- Punti 2SS: 1.298 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.904 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 20.497 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 97 totalizzano Euro: 4.850,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.659 totalizzano Euro: 43.977,00
Vincite WinBox 1: 2.105 totalizzano Euro: 52.625,00
Vincite WinBox 2: 238.887 totalizzano Euro: 485.982,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.756
Totale vincite WinBox: 240.992
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 20 novembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 132 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 119 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 109 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 108 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 105 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 102 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 92 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 88 estrazioni)
- Nazionale 73 (manca da 87 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 88 estrazioni) - 46 (da 82) - 56 (da 47)
- Cagliari 8 (manca da 109 estrazioni) - 19 (da 70) - 72 (da 66)
- Firenze 42 (manca da 119 estrazioni) - 87 e 5 (da 60) - 65 e 63 (da 55)
- Genova 73 (manca da 75 estrazioni) - 10 (da 69) - 52 (da 61)
- Milano 46 (manca da 71 estrazioni) - 23 (da 69) - 89 (da 59)
- Napoli 33 (manca da 83 estrazioni) - 58 (da 72) - 90 (da 62)
- Palermo 16 (manca da 53 estrazioni) - 5 (da 51) - 56 (da 48)
- Roma 63 (manca da 105 estrazioni) - 16 (da 92) - 42 (da 57)
- Torino 88 (manca da 71 estrazioni) - 89 (da 70) - 57 (da 62)
- Venezia 71 (manca da 77 estrazioni) - 44 (da 71) - 57 (da 68)
- Nazionale 82 (manca da 132 estrazioni) - 59 (da 108) - 35 (da 102).
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 51) - 64 (da 47) - 22 (da 46) - 34 e 47 (da 40) - 60 (da 35)
