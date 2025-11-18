Vari stili di danza attivano il cervello in modo diverso, lo studio

Secondo uno studio dell'Università di Tokyo pubblicato su Nature Communications, a seconda dei movimenti, dell'estetica e delle emozioni che suscitano, il cervello traduce doversamente le informazioni visive in combinazione con la musica e gli stimoli
Dall'Hip hop alla break dance, dalla street dance al ballet jazz. Secondo un nuovo studio pubblicato dall'Università di Tokyo pubblicato su Nature Communications, i vari stili di danza attivano il cervello in modo differente e questo in base ai movimenti, all'estetica e alle emozioni che suscitano. L'osservazione dell'attività dei neuroni durante l'elaborazione della danza offre una finestra su come il cervello traduce le informazioni visive in combinazione con la musica e gli stimoli emotivi.
I risultati dello studio dell'Università di Tokyo
Per realizzare lo studio, i ricercatori giapponesi hanno scansionato il cervello di 7 ballerini principianti e 7 esperti mentre guardavano circa 5 ore di filmati di danza. I video mostravano le performance di oltre 30 ballerini che eseguivano coreografie su più di 60 brani musicali diversi in 10 generi di danza, tra cui hip hop, break dance, street dance e ballet jazz. I dati dell'attività cerebrale dei partecipanti sono stati poi dati in pasto a un modello di intelligenza artificiale generativa profonda, addestrato su un ampio corpus di video di danza. Il sistema è così riuscito a individuare diverse caratteristiche, una combinazione di movimenti, musica, estetica ed emozioni, che predicono il modo in cui i partecipanti mappano la danza nel loro cervello. Il modello ha anche suggerito che i ballerini esperti hanno mappe cerebrali più specifiche e personalizzate per ogni stile di danza, in particolare per quanto riguarda la mappatura dei movimenti della danza. In conclusione, lo studio fornisce nuove informazioni su come il cervello umano percepisce e crea coreografie e su come possa cambiare con l'allenamento.
