Ascoltare musica dopo i 70 anni riduce rischio di demenza fino al 39%

Una vasta ricerca condotta da Monash University su oltre 10.800 anziani svela che l’abitudine di ascoltare musica – e pure di suonare uno strumento - con regolarità dopo i 70 anni è associata a una diminuzione significativa del rischio di demenza e deterioramento cognitivo. Ecco cosa sappiamo, cosa resta da chiarire e perché potrebbe rappresentare una strategia accessibile per la salute cerebrale in età avanzata
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider