Ascoltare musica dopo i 70 anni riduce rischio di demenza fino al 39%

Simone Cosimi
Una vasta ricerca condotta da Monash University su oltre 10.800 anziani svela che l’abitudine di ascoltare musica – e pure di suonare uno strumento - con regolarità dopo i 70 anni è associata a una diminuzione significativa del rischio di demenza e deterioramento cognitivo. Ecco cosa sappiamo, cosa resta da chiarire e perché potrebbe rappresentare una strategia accessibile per la salute cerebrale in età avanzata

