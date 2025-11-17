Avigliana, inaugurato il primo Museo Italiano di cultura pop

Inaugurato ad Avigliana il primo Museo italiano della Cultura Pop: un viaggio fantastico attraverso 50 anni di storia. Il progetto, unico nel suo genere in Italia si concretizza ad Avigliana, in provincia di Torino ascolta articolo

Nella cornice del Lago Grande, vicino Torino, ha aperto al pubblico un museo nato dalla visione e dalla passione del collezionista Italo Allais con mille pezzi esposti che coprono cinquant'anni di storia della cultura pop. Il progetto, unico nel suo genere in Italia, prende forma con la nascita del Associazione Multiversi Fantastici, realtà no-profit e si concretizza con l’inaugurazione del Museo della Cultura Pop sulle sponde del suggestivo Lago Grande.

I visitatori saranno catapultati in un mondo fantastico Oltre 1000 pezzi esposti che coprono cinquant'anni di storia della cultura pop. Una collezione mozzafiato che include statue in scala e oggetti da collezione, vinili e stampe d'epoca, locandine cinematografiche originali, fumetti rari e altri cimeli. Da Superman a Indiana Jones, da eroi dei manga come One Piece ai personaggi dei videogiochi come Street Fighter, ogni oggetto narra la storia di supereroi, attori che hanno fatto la storia del cinema e personaggi iconici della cultura giapponese.