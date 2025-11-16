Da Città di Castello a New York, Stendardo di Raffaello in mostra

“L'esposizione al Metropolitan Museum, di profilo internazionale”, dichiarano il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessora alla Cultura, Michela Botteghi, “promuoverà la conoscenza dello Stendardo, su una platea qualificata e ampia, con i riflessi positivi, che tale esposizione determina, in termini di audience e di reputazione, per il museo e il territorio che lo custodisce” ascolta articolo

Verrà esposto al Metropolitan Museum di New York per la mostra “Raphael, sublime poetry” dal 23 marzo al 28 giugno del prossimo anno. Lo stendardo processionale della Santissima Trinità di Raffaello, proprietà del Comune di Città di Castello e conservato nella Pinacoteca comunale, è in fase di restauro nella sede dell’ICR di Roma. La mostra, a cura di Carmen Bambach, rappresenterà un percorso completo sull’opera di Raffaello con oltre 200 opere provenienti da musei di profilo internazionale come Musei Vaticani, Biblioteca apostolica Vaticana, Uffizi, Louvre, Prado, British Museum e National Gallery. “La mostra del MET su Raffaello, di profilo internazionale”, dichiarano il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessora alla Cultura, Michela Botteghi, “promuoverà la conoscenza dello Stendardo, su una platea qualificata e ampia, con i riflessi positivi, che tale esposizione determina, in termini di audience e di reputazione, per il museo e il territorio che lo custodisce”.

Il restauro e il territorio di Città di Castello “Questo restauro - ha dichiarato il sindaco della cittadine umbra - è un’occasione fondamentale per dimostrare come Città di Castello per Raffaello sia stata una tappa fondamentale: qui aprì la prima bottega e qui realizzò la prima opera, stando all’ipotesi allo studio degli storici dell’arte”. “La mostra del MET – ha aggiunto l’assessora alla Cultura- è un’occasione per valorizzare l’opera e approfondirne la conoscenza. Per la nostra città è un’opportunità sia in termini di custodia che di valorizzazione”. “Il restauro – conclude Alessandra Donati, responsabile di zona della Soprintendenza Archeologia Beni Culturali Territorio dell’Umbria - nasce dall’obiettivo migliorare la fruizione dell’opera e di promuovere il territorio che la custodisce. Abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto autorizzando il restauro e il prestito perché crediamo al valore scientifico del progetto e al forte impatto culturale e identitario che avrà”. “Nel progetto della mostra in programma a New York – ha sottolineato Carmen Bambach, curatrice dell’esposizione -, per noi avere questo Stendardo significa innovare la conoscenza su Raffaello giovane, presentata come la prima opera dell’artista, e verrà vista dal pubblico americano in relazione anche a Città di Castello, come luogo dove emerge Raffaello, artista professionale”. Vedi anche Scoperto nuovo dipinto di Raffello Sanzio: è una Maddalena