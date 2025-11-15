Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

A Roma la mostra che celebra 70 anni di arte di Mario Ceroli

Sabrina Rappoli
©Getty

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma una grande retrospettiva celebra i 70 anni di carriera di Mario Ceroli. Tra sculture, installazioni e scenografie teatrali, il pubblico è immerso in un percorso totale dedicato a uno dei maestri dell’Arte italiana

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ