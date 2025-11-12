Raccontare il tempo (e le relazioni): "Stato di sogno" di Puchner

La puntata di "Incipit di questa settimana è dedicata a un libro che in poche settimane, negli Stati Uniti è diventato un caso editoriale. Si intitola “Stato di sogno”, lo ha scritto Eric Puchner e, dopo il successo riscontrato negli Usa, è arrivato in libreria pubblicato da Fazi grazie alla traduzione di Stefano Bortolussi. Racconta la storia di una giovane donna, Cece, che si sta per sposare con un medico, Charlie: per organizzare il matrimonio, Cece decide di trasferirsi nella casa dei suoceri. Lì conosce Garrett, l’amico del suo futuro marito, un ragazzo burbero con un lavoro modesto, che - scrive Puchner - “già solo a vederlo, faceva l’effetto di una brutta notizia”. Da qui prende avvio “Stato di sogno”, che ruota attorno alle relazioni, inattese, che si svilupperanno proprio tra questi personaggi. In questa intervista, il suo autore ne racconta la genesi soffermandosi su uno dei temi centrali del suo romanzo: quello, appunto, del fascino e della complessità delle relazioni ultradecennali.

