PhEST 2025, ultima settimana del Festival di fotografia a Monopoli

Dopo oltre tre mesi di mostre, incontri e proiezioni, la decima edizione di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte contemporanea, si avvia alla sua ultima settimana con un calendario di appuntamenti che promette di chiudere nel segno dell’emozione e della partecipazione. Centinaia di visitatori ogni giorno continuano a varcare le porte delle sedi espositive per ammirare gli scatti di grandi maestri e giovani talenti, confermando il successo di un festival che negli anni è diventato punto di riferimento internazionale per la fotografia e l’arte contemporanea. Con 38 mostre tra spazi indoor e outdoor, PhEST 2025 – THIS IS US – A Capsule to Space – ha celebrato il suo decimo anniversario come un viaggio nell’immaginario collettivo, ispirato al Golden Record della NASA: un archivio visivo e sonoro dell’umanità, un messaggio universale che dal Mediterraneo guarda alle stelle. Prodotto dall’Associazione Culturale PhEST, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Monopoli, PhEST continua a esplorare i territori del Mediterraneo, dei Balcani, del Medio Oriente, dell’Africa e oltre, aprendo il dialogo tra visioni artistiche, scienza, memoria e immaginazione, con uno sguardo sempre attento all’attualità e al futuro.

“Un ringraziamento particolare lo dobbiamo quest’anno, come tutti gli anni, al Comune di Monopoli, alla Regione Puglia, all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che ci sostengono con orgoglio e affetto, e poi a tutti i partner, sponsor, artisti, collaboratori e volontari che hanno reso possibile questa edizione speciale, contribuendo al successo di un progetto che ogni anno porta in Puglia alcuni tra i nomi più significativi della scena fotografica e artistica mondiale” sono le parole emozionate di Giovanni Troilo, direttore artistico di PhEST a nome di tutta l’associazione.