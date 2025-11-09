Candy celebra 80 anni di innovazione, arte e design a Milano

Lo storico marchio ha festeggiato l’anniversario con la mostra “An Archive of Possible Machines” alla Fabbrica del Vapore. Il progetto fotografico di Mattia Balsamini, curato da Andrea Tinterri, ha offerto un viaggio visivo e concettuale attraverso la storia del brand, raccontandone l’evoluzione e la capacità di interpretare i cambiamenti della società e della tecnologia domestica. L’abbiamo visitata per la rubrica FLASH

In occasione del suo 80° anniversario, Candy ha scelto Milano per raccontare la propria storia e guardare al futuro. Alla Fabbrica del Vapore è andata in scena “An Archive of Possible Machines – 80 anni di Candy: tecnologie visionarie dall’archivio”, una mostra che ha intrecciato fotografia, design e memoria industriale, offrendo una lettura contemporanea dell’evoluzione tecnologica e del vivere domestico.

Il progetto, ideato dal fotografo Mattia Balsamini e curato da Andrea Tinterri, è nato da un’esplorazione dell’archivio storico del marchio. Dieci lavori fotografici inediti hanno raccontato come gli elettrodomestici Candy abbiano accompagnato, e in parte anticipato, i cambiamenti sociali e culturali delle famiglie italiane. Le immagini, sospese tra documentazione e immaginazione, hanno attivato una riflessione sul ruolo della tecnologia nella costruzione dell’identità domestica.

L’allestimento ha utilizzato materiali originali provenienti dagli stabilimenti Candy: scaffalature, componenti e oggetti industriali sono diventati parte integrante della narrazione. “Abbiamo voluto evitare una semplice celebrazione”, ha spiegato Andrea Tinterri, “per sollecitare quegli spazi dell’archivio ancora latenti, in attesa di essere innescati. La memoria, qui, è materia viva e malleabile.”

Insieme alle opere, come simbolo concreto dello sguardo rivolto al presente e al futuro, un’installazione immersiva ha presentato Candy MultiWash, la prima lavatrice a tre cestelli indipendenti in un’unica macchina. Un’innovazione che ha segnato una svolta nella storia del lavaggio domestico, capace di gestire simultaneamente tre bucati differenti, ottimizzando tempi e consumi.

Il cuore tecnologico della macchina è l’Intelligent Central System, gestisce automaticamente acqua ed energia grazie all’intelligenza artificiale. “MultiWash è il risultato di un processo di ascolto attivo”, ha raccontato Laura Scelzi, Marketing Director Italy di Haier Europe. “Abbiamo coinvolto direttamente i consumatori, raccogliendo i loro bisogni attraverso il social listening, trasformandoli in una risposta concreta. È un prodotto che incarna perfettamente la filosofia Candy: rendere la tecnologia semplice, accessibile e vicina alle persone.”

Anche il design della MultiWash riflette l’evoluzione estetica del marchio Candy: linee essenziali, pannelli touch integrati negli oblò, materiali premium e una struttura pensata per armonizzarsi con ogni ambiente domestico. “Con MultiWash abbiamo celebrato 80 anni di storia guardando al futuro”, ha aggiunto Scelzi. “È una sintesi tra innovazione, funzionalità e attenzione ai ritmi di vita contemporanei.”

La mostra si è conclusa con uno spazio dedicato alla linea di prodotti Candy di oggi, dove i visitatori hanno potuto scoprire la gamma più attuale di elettrodomestici e ritrovare oggetti storici che hanno segnato l’immaginario collettivo dello storico marchio italiano.