Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Picasso, Mirò, Dalì: una mostra celebra “i tre grandi di Spagna”

Sabrina Rappoli
©Getty

La Fabbrica del Vapore di Milano celebra fino al 25 gennaio tre giganti dell’arte del ’900: Picasso, Miró e Dalí. In mostra 250 opere, tra cui la Suite Vollard e la scenografia inedita La bacanal, per raccontare genio, libertà e sogno del Surrealismo spagnolo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ