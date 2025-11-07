Peppe, un fumettista italiano in Giappone

L’abruzzese Giuseppe Durato, classe 1992, e uno dei pochi italiani ad essersi affermato nella patria del manga. Dopo “Mingo”, con cui ha raccontato la storia di un ragazzo italiano che, come lui, decide di trasferirsi in Giappone, arriva "Endo", il suo nuovo lavoro dal respiro storico, incentrato sulla figura di Fosco Maraini, professore di italiano all’Università di Kyoto che, durante la seconda guerra mondiale, fu arrestato e tenuto in un campo di detenzione giapponese insieme alla famiglia