Violenza sulle donne, basta dire "not all men": tutti gli uomini possono cambiare le cose
Come si può costruire un maschile diverso? È una delle domande che Irene Facheris si pone nel libro "Tutti gli uomini", attraverso 18 interviste al maschile, partendo da una considerazione: ogni femminicida, ogni molestatore non è un “mostro isolato”, ma l’amico, il collega, il fratello di qualcuno. "Non usare il proprio privilegio maschile per fare del bene equivale a fare del male: se sei consapevole che verresti ascoltato ma decidi non dire niente, sei responsabile del tuo silenzio"
