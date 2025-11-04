Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Violenza sulle donne, basta dire "not all men": tutti gli uomini possono cambiare le cose

Giulia Mengolini

©Getty

Come si può costruire un maschile diverso? È una delle domande che Irene Facheris si pone nel libro "Tutti gli uomini", attraverso 18 interviste al maschile, partendo da una considerazione: ogni femminicida, ogni molestatore non è un “mostro isolato”, ma l’amico, il collega, il fratello di qualcuno. "Non usare il proprio privilegio maschile per fare del bene equivale a fare del male: se sei consapevole che verresti ascoltato ma decidi non dire niente, sei responsabile del tuo silenzio"



PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ