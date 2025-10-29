Duelli, sfide, vendette: un libro racconta le "inimicizie letterarie"

Offerte Sky
Duelli, sfide, vendette trasversali: un libro racconta le "inimicizie letterarie"

Filippo Maria Battaglia

In un pamphlet pubblicato da Italo Svevo, Giulio Passerini ricostruisce alcune delle più appassionanti e sorprendenti liti tra scrittori: da quella tra Faulkner ed Hemingway a quella tra Gore Vidal e Truman Capote. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Questa settimana, a "Incipit", parliamo di duelli: non di duelli fisici, e neppure di duelli musicali, ma di duelli letterari L’occasione è un pamphlet che la casa editrice Italo Svevo ha da qualche tempo riportato in libreria. Si intitola “Inimicizie letterarie” e ricostruisce proprio questo: le sfide, le liti, le vendette tra scrittori. Un campionario vasto, sorprendente e anche abbastanza rappresentativo della scrittura e soprattutto dell’umanità, come racconta l'autore del libro, Giulio Passerini, in questa intervista. 

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit - Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

