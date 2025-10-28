Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 28 ottobre: numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 28 ottobre
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto: come funziona
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 28 ottobre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 28 ottobre 2025:
- Bari: 71 – 36 – 81 – 10 – 35
- Cagliari: 42 – 69 – 62 – 52 – 35
- Firenze: 3 – 80 – 38 – 54 – 11
- Genova: 88 – 41 – 18 – 7 – 45
- Milano: 48 – 43 – 11 – 17 – 57
- Napoli: 18 – 55 – 10 – 15 – 4
- Palermo: 67 – 26 – 33 – 49 – 45
- Roma: 14 – 77 – 10 – 5 – 54
- Torino: 79 – 87 – 42 – 55 – 40
- Venezia: 62 – 18 – 85 – 74 – 1
- Nazionale: 61 – 45 – 38 – 34 – 62
10eLotto, come funziona
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 28 ottobre
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
- 3 – 14 – 18 – 26 – 36 – 41 – 42 – 43 – 48 – 55 – 62 – 67 – 69 – 71 – 77 – 79 – 80 – 81 – 87 – 88
- Numero oro: 71
- Doppio oro: 71 – 36
- Extra: 5 – 7 – 10 – 11 – 15 – 17 – 33 – 35 – 38 – 45 – 49 – 52 – 54 – 74 – 85
Superenalotto, come funziona
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto, la combinazione vincente (in aggiornamento)
Sono stati estratti i 6 numeri del 28 ottobre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 63 – 8 – 25 – 58 – 40 – 54
- Il numero jolly è: 50
- Il numero Superstar è: 63
Il Jackpot del Superenalotto del 28-10-2025 è di 70.200.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 30-10-2025: 71.000.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 30 ottobre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 120 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 107 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 96 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 94 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 90 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 87 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 84 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 31 (manca da 78 estrazioni) - 20 (da 76) - 46 (da 70)
- Cagliari 8 (manca da 97 estrazioni) - 74 (da 67) - 19 (da 58)
- Firenze 42 (manca da 107 estrazioni) - 76 (da 94) - 89 (da 69)
- Genova 73 (manca da 63 estrazioni) - 10 (da 57) - 39 (da 50)
- Milano 47 (manca da 77 estrazioni) - 56 (da 76) - 51 (da 73)
- Napoli 33 (manca da 71 estrazioni) - 10 (da 66) - 59 e 58 (da 60)
- Palermo 65 (manca da 66 estrazioni) - 89 e 44 (da 59) - 37 (da 50)
- Roma 63 (manca da 93 estrazioni) - 16 (da 80) - 86 (da 65)
- Torino 4 (manca da 87 estrazioni) - 46 (da 79) - 88 (da 59)
- Venezia 16 (manca da 84 estrazioni) - 49 (da 71) - 71 (da 65)
- Nazionale 82 (manca da 120 estrazioni) - 59 (da 96) - 35 (da 90)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 24 (da 61) - 85 (da 47) - 57 (da 39) - 72, 64 e 67 (da 35)
