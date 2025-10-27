Viaggiare gratis in Europa per chi ha 18 anni: come funziona

Le iscrizioni al nuovo progetto dell'Unione Europea sono aperte dal 30 ottobre al 12 novembre. Discover.Eu è rivolto ai cittadini europei neo diciottenni, nati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2007. Per l'Italia sono disponibili 4888 posti ascolta articolo

Sono trascorsi 40 anni dall'entrata in vigore dell'accordo Schengen, patto che ha gettato le basi per la libera circolazione di persone e merci nei paesi europei. Per festeggiare, l'Unione Europea ha lanciato una nuova iniziativa rivolta ai neo maggiorenni: DiscoverEU. Se nati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2007, le e i ragazzi europei potranno infatti spostarsi gratuitamente in tutti gli Stati membri oltre a Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia e Liechtenstein. Torna l'Interrail: per partecipare basterà andare sulla pagina ufficiale di youth.europa.eu, le iscrizioni sono aperte dal 30 ottobre al 12 novembre. Il numero dei posti a disposizione è proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato. Per l'italia sono disponibili 4888 posti.

Cos'è DiscoverEU? DiscoverEU è un'azione del programma Erasmus+ rivolto ai cittadini europei di 18 anni e che dà l'opportunità di viaggiare ed esplorare la diversità dell'Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Chi parteciperà al bando e riserverà un posto, riceverà un pass per spostarsi con i mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, come i treni. Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono in isole o in zone remote. I beneficiari riceveranno anche una carta di sconto DiscoverEU che darà diritto a numerose riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi.

Come funziona l'iscrizione? Per poter partecipare, i e le giovani devono essere nato/a tra il 1º gennaio 2007 (incluso) e il 31 dicembre 2007 (incluso), inserire il numero della carta d'identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online e accettare la dichiarazione sull'onore del modulo di domanda. Chi rientra nei requisiti dovrà poi partecipare a un quiz da cinque domande a risposta multipla più una di spareggio, a meno che non decida di viaggiare in gruppo, in quel caso basterà che partecipi al quiz solo il candidato che fa la richiesta. Infine, per poter accedere al progetto, il candidato deve avere la cittadinanza o la residenza in uno dei seguenti paesi: uno degli Stati membri dell'Unione europea, compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)

uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.