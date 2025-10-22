Rovelli: "La scienza ha cambiato la nostra comprensione della realtà"

Con le sue "Sette brevi lezioni di fisica" ha venduto più di due milioni di copie, finendo tradotto in oltre 40 lingue e divenendo un long seller in molti paesi, dalla Cina al Regno Unito. Ora lo scienziato Carlo Rovelli è tornato in libreria con altre sette lezioni, o meglio sei più un’appendice. Si intitolano “Sull’eguaglianza di tutte le cose” e sono anche queste pubblicate da Adelphi. Il fisico ne parla nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, spiegando come la scienza dell’ultimo secolo abbia modificato per sempre la nostra comprensione della realtà.

