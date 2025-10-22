Rovelli: "La scienza ha cambiato la nostra comprensione della realtà"

Esplora tutte le offerte Sky
Rovelli: "La scienza del XX secolo ha modificato la nostra comprensione della realtà"

Dopo il successo internazionale dei suoi ultimi libri, il fisico pubblica sei nuove "lezioni". E durante "Incipit" racconta come il pensiero contemporaneo possa dirsi libero di percorrere strade veramente ignote. L'intervista

Con le sue "Sette brevi lezioni di fisica" ha venduto più di due milioni di copie, finendo tradotto in oltre 40 lingue e divenendo un long seller in molti paesi, dalla Cina al Regno Unito. Ora lo scienziato Carlo Rovelli è tornato in libreria con altre sette lezioni, o meglio sei più un’appendice. Si intitolano “Sull’eguaglianza di tutte le cose” e sono anche queste pubblicate da Adelphi.  Il fisico ne parla nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, spiegando come la scienza dell’ultimo secolo abbia modificato per sempre la nostra comprensione della realtà. 

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

