Robida Collective: “Così abbiamo fatto rivivere un paese abbandonato”

Silvia Donnini

Silvia Donnini

Credit Elena Rucli. Courtesy Robida Collective

In Friuli-Venezia Giulia, al confine tra Italia e Slovenia, sorge un piccolo paesino con meno di trenta abitanti: Topolò. Dopo una fase di spopolamento, ora il borgo sta tornando a vivere grazie al progetto ideato da Robida Collective. Attraverso iniziative culturali, il collettivo, composto da otto giovani artisti e progettisti, punta a “trasmettere che, anche in un paese abbandonato, la cultura può far nascere qualcosa”, spiegano gli architetti Elena Rucli e Antônio Frederico Lasalvia

