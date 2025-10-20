Robida Collective: “Così abbiamo fatto rivivere un paese abbandonato”
In Friuli-Venezia Giulia, al confine tra Italia e Slovenia, sorge un piccolo paesino con meno di trenta abitanti: Topolò. Dopo una fase di spopolamento, ora il borgo sta tornando a vivere grazie al progetto ideato da Robida Collective. Attraverso iniziative culturali, il collettivo, composto da otto giovani artisti e progettisti, punta a “trasmettere che, anche in un paese abbandonato, la cultura può far nascere qualcosa”, spiegano gli architetti Elena Rucli e Antônio Frederico Lasalvia
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider