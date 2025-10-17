Il futuro dell’hospitality? L’hotel ibrido: il modello The Social Hub

Fare network e mettere al centro della propria offerta esperienze, persone e, soprattutto, community. Il concept alla base di questa nuova forma di ospitalità è che un hotel può essere molto più di un luogo dove dormire: può diventare un punto di riferimento per il quartiere e per la città, un hub dove viaggiatori, professionisti, studenti e residenti si incontrano. Forte di 21 strutture aperte in 19 città europee, il gruppo olandese The Social Hub è pioniere di questo nuovo tipo di accoglienza