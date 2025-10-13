Mondiali di Tiramisù a Treviso, vincono Barbara e Daniela

La Tiramisù World Cup 2025 di Treviso incorona Barbara Tosato (ricetta originale) e Daniela De Biasio (ricetta creativa). Oltre 15mila degustazioni per l’evento che celebra il dolce simbolo dell’Italia nel mondo ascolta articolo

Barbara Tosato di Mestre (Venezia) per la ricetta originale e Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso) per la creativa, con crema al caramello salato e composta di albicocche, vincono la Tiramisù World Cup 2025. Sono loro ad averla spuntata dopo le selezioni che si sono svolte nel fine settimana a Treviso, in piazza Borsa.

Barbara Tosato e Daniela De Biasio "Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi è stata accanto e che ha assistito alle gare", ha detto Barbara Tosato, classe 1969, tecnico sanitario di radio-terapia medica. Daniela De Biasio, 54 anni, operaia in agriturismo, emozionata racconta: "Il segreto è stato il bilanciamento degli ingredienti e la stabilità della crema. Grazie ai miei cari che mi hanno accompagnato".

Daniela De Biasio su Ansa

Francesco Re: "Il tiramisù è diventato motivo di pellegrinaggio" Racconta l'organizzatore della sfida golosa, Francesco Re: "Il tiramisù è divenuto motivo di “pellegrinaggio” a Treviso per quelle tante persone che non solo dall’Italia, ma anche da tutto il mondo, arrivano in città. Intorno a questo dolce si incontrano persone e culture, si stringono amicizie e si creano opportunità. Ripartiamo già da domani per quella che sarà la decima edizione della Tiramisù World Cup, piena di entusiasmo e sorprese, come sempre".