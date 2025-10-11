Ruridragon, un coming of age in salsa fantasy

Il manga scritto e disegnato da Masaoki Shindo arriva in Italia pubblicato da Star Comics ascolta articolo

L’adolescenza è un periodo difficile per tutti, ancora di più per le ragazze, alle prese con i cambiamenti del loro corpo. Il tema è stato ed è tutt’ora al centro di moltissimi film, romanzi, fumetti, e trovare un taglio originale per descrivere questo delicato momento della vita pare sempre più un’impresa. Masaoki Shindo, mangaka giapponese esordiente, sembra esserci riuscito col suo Ruridragon, serie esplosa sulla rivista Shonen Jump e ora portata in Italia da Star Comics, col primo volume uscito il 30 settembre.

La trama Ruri è una studentessa del liceo, vive una vita tranquilla con la madre, le amici, i compagni di classe, fino al giorno in cui si sveglia con due corna appuntite sulla testa. Solo allora scopre di essere per metà umana e per metà (quella di padre) un drago. Come se non bastasse doversi ripresentare a scuola con le corna, Ruri scopre durante un incidente in classe di poter sputare fuoco. Il trauma, però, deve essere assorbito in fretta per riprendere a vivere una vita quanto più normale possibile, mentre un po’ alla volta scopre come gestire e controllare le strabilianti novità del suo corpo.

Scoperta dell'identità e rispetto della diversità Ruridragon è, come già detto, un coming of age che incrocia il fantasy sfiorandolo appena. Il cuore della narrazione rimane la sua giovane protagonista, il modo in cui scopre la propria identità, la accetta, la abbraccia. Il modo in cui tutto ciò viene accolto da chi le sta intorno, non solo gli adulti già formati ma anche i più giovani, spiazzati e incuriositi da questa novità, in fila per sfiorarle le corna e pieni di teorie sulla loro origine.

Masaoki Shindo scrive e disegna con tratto kawaii una storia che, almeno nel primo volume, si presenta divertente e profonda al tempo stesso. Una allegoria semplice ma allo stesso tempo efficacissima che ricorda l’impostazione del sottovalutato film Pixar Red per la sua capacità di mischiare la mitologia asiatica al tema dell’adolescenza, dell’identità, delle proprie origini. È, soprattutto, un fumetto ottimista, che parla di rispetto e valorizzazione della diversità, una lettura pensata certamente per i più giovani ma apprezzabile anche da un pubblico più adulto.