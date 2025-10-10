Grazie a una strategia turistica innovativa, il paese dell'Oltrepò Pavese vive una rinascita tra boom immobiliare, turismo sostenibile e rilancio della comunità locale. Protagonista di questa ripresa è la nuova stagione di “Chateau Meiland”, uno dei programmi televisivi più seguiti nei Paesi Bassi, che ha scelto proprio questo angolo autentico e ancora poco conosciuto della Lombardia per ambientare la stagione 2025 del format