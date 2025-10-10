The World's 50 Best Bars 2025: il migliore è il Bar Leone di Hong Kong. LA CLASSIFICALifestyle
Introduzione
Alla guida del locale in vetta alla prestigiosa classifica c’è l'italiano Lorenzo Antinori. “Basato sulla filosofia dei cocktail popolari“, si legge nelle motivazioni del riconoscimento, "il Bar Leone rende omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una chiacchierata informale. L’interno è una dichiarazione d’amore alla città degli anni ’80 e ’90 ed è stato progettato per essere accogliente, senza pretese e profondamente radicato nella cultura e nell’ospitalità italiana".
Tra i bar italiani il primo è Moebius Milano, al settimo posto. Al 22esimo posto c’è Locale Firenze e al 40esimo il Drink Kong di Patrick Pistolesi a Roma. Il 1930 di Milano è in 43esima posizione.
Tra i 23 bar europei dell’elenco, è Londra quella che ne vanta la maggior concentrazione, con quattro locali: Tayēr + Elementary al numero 5, Connaught Bar al 6, Satan’s Whiskers al 21 e Scarfes Bar al 31.
Quello che devi sapere
La classifica
The World's 50 Best Bars 2025 è arrivata alla sua 17esima edizione ed è stata compilata con il contributo di oltre 800 esperti del settore provenienti da 29 Paesi diversi, tra cui baristi, scrittori ed esperti di cocktail.
La top 5
Nella top 5 della classifica 2025 ci sono:
1. Bar Leone Hong Kong (in foto)
2. Handshake Speakeasy Mexico City
3. Sips Barcelona
4. Paradiso Barcelona
5. Tayēr + Elementary London
La vetta, per Lorenzo Antinori e il Bar Leone - aperto dal 2023 - è arrivata anche grazie a una filosofia precisa: eliminare la complessità della mixology moderna e tornare a drink semplici e di alta qualità. "Questo straordinario risultato non solo rappresenta la prima volta che un bar asiatico conquista il primo posto, ma è anche una testimonianza eclatante dell'impegno di Lorenzo e dell'intero team del Bar Leone nel ridefinire l'eccellenza dell'ospitalità", ha commentato durante la premiazione - a Hong Kong - Emma Sleight, responsabile dei contenuti per The World's 50 Best Bars.
Gli altri bar in top 10
Rimanendo nella top 10, e guardando dal sesto al decimo posto, la classifica è la seguente:
6. Connaught Bar London
7. Moebius Milano Milan (in foto)
8. Line Athens
9. Jigger & Pony Singapore
10. Tres Monos Buenos Aires
Per Moebius Milano, la descrizione spiega: “Fondato da Lorenzo Querci nel 2019, il locale resiste a ogni categorizzazione. In parte cocktail bar, in parte bistrot, in parte centro culturale, Moebius offre un mix conciso di cibo, design, ospitalità e atmosfera”.
Top 20
Ecco i bar in classifica dall’11esima alla 20esima posizione:
11. Alquímico Cartagena
12. Superbueno New York
13. Lady Bee Lima
14. Himkok Oslo
15. Bar Us Bangkok
16. Zest Seoul
17. Bar Nouveau Paris
18. Bar Benfiddich Tokyo
19. Caretaker’s Cottage Melbourne
20. The Cambridge Public House Paris
Dal 21 al 50
Ed ecco gli altri bar presenti nella classifica:
21. Satan’s Whiskers London
22. Locale Firenze Florence
23. Tlecān Mexico City
24. Tan Tan São Paulo
25. Mirror Bar Bratislava
26. CoChinChina Buenos Aires
27. Baba au Rum Athens
28. Nouvelle Vague Tirana
29. Hope & Sesame Guangzhou
30. Danico Paris
31. Scarfes Bar London
32. Svanen Oslo
33. Sastrería Martinez Lima
34. Panda & Sons Edinburgh
35. Röda Huset Stockholm
36. Mimi Kakushi Dubai
37. Salmon Guru Madrid
38. Coa Hong Kong
39. Sip & Guzzle New York
40. Drink Kong Rome
41. Double Chicken Please New York
42. Maybe Sammy Sydney
43. 1930 Milan
44. Jewel of the South New Orleans
45. Virtù Tokyo
46. Overstory New York
47. The Bar in Front of the Bar Athens
48. The Bellwood Tokyo
49. BKK Social Club Bangkok
50. Nutmeg & Clove Singapore
Nuove tendenze
A livello generale, cresce l’Asia. Oltre a Hong Kong, entrano in lista bar da Singapore, a Tokyo e fino a Bangkok.
Nell’edizione 2025, poi, per la prima volta, compaiono anche due nuovi ingressi dall’Europa dell’Est: Mirror Bar a Bratislava (al numero 25) e Nouvelle Vague a Tirana (28).
