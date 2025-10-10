The World's 50 Best Bars 2025: il migliore è il Bar Leone di Hong Kong

Introduzione

Alla guida del locale in vetta alla prestigiosa classifica c’è l'italiano Lorenzo Antinori. “Basato sulla filosofia dei cocktail popolari“, si legge nelle motivazioni del riconoscimento, "il Bar Leone rende omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una chiacchierata informale. L’interno è una dichiarazione d’amore alla città degli anni ’80 e ’90 ed è stato progettato per essere accogliente, senza pretese e profondamente radicato nella cultura e nell’ospitalità italiana".

Tra i bar italiani il primo è Moebius Milano, al settimo posto. Al 22esimo posto c’è Locale Firenze e al 40esimo il Drink Kong di Patrick Pistolesi a Roma. Il 1930 di Milano è in 43esima posizione.

Tra i 23 bar europei dell’elenco, è Londra quella che ne vanta la maggior concentrazione, con quattro locali: Tayēr + Elementary al numero 5, Connaught Bar al 6, Satan’s Whiskers al 21 e Scarfes Bar al 31.