Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The World's 50 Best Bars 2025: il migliore è il Bar Leone di Hong Kong. LA CLASSIFICA

Lifestyle
©Getty

Introduzione

Alla guida del locale in vetta alla prestigiosa classifica c’è l'italiano Lorenzo Antinori. “Basato sulla filosofia dei cocktail popolari“, si legge nelle motivazioni del riconoscimento, "il Bar Leone rende omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una chiacchierata informale. L’interno è una dichiarazione d’amore alla città degli anni ’80 e ’90 ed è stato progettato per essere accogliente, senza pretese e profondamente radicato nella cultura e nell’ospitalità italiana".

 

Tra i bar italiani il primo è Moebius Milano, al settimo posto. Al 22esimo posto c’è Locale Firenze e al 40esimo il Drink Kong di Patrick Pistolesi a Roma. Il 1930 di Milano è in 43esima posizione.

 

Tra i 23 bar europei dell’elenco, è Londra quella che ne vanta la maggior concentrazione, con quattro locali: Tayēr + Elementary al numero 5, Connaught Bar al 6, Satan’s Whiskers al 21 e Scarfes Bar al 31.

 

Quello che devi sapere

La classifica

The World's 50 Best Bars 2025 è arrivata alla sua 17esima edizione ed è stata compilata con il contributo di oltre 800 esperti del settore provenienti da 29 Paesi diversi, tra cui baristi, scrittori ed esperti di cocktail. 

 

Per approfondire:

Quali sono le maggiori aziende vitivinicole d'Italia? La classifica

1/6

La top 5

Nella top 5 della classifica 2025 ci sono:

1. Bar Leone Hong Kong (in foto)

2. Handshake Speakeasy Mexico City

3. Sips Barcelona

4. Paradiso Barcelona

5. Tayēr + Elementary London

 

La vetta, per Lorenzo Antinori e il Bar Leone - aperto dal 2023 - è arrivata anche grazie a una filosofia precisa: eliminare la complessità della mixology moderna e tornare a drink semplici e di alta qualità. "Questo straordinario risultato non solo rappresenta la prima volta che un bar asiatico conquista il primo posto, ma è anche una testimonianza eclatante dell'impegno di Lorenzo e dell'intero team del Bar Leone nel ridefinire l'eccellenza dell'ospitalità", ha commentato durante la premiazione - a Hong Kong - Emma Sleight, responsabile dei contenuti per The World's 50 Best Bars.

La top 5
2/6
pubblicità

Gli altri bar in top 10

Rimanendo nella top 10, e guardando dal sesto al decimo posto, la classifica è la seguente:

6. Connaught Bar London

7. Moebius Milano Milan (in foto)

8. Line Athens

9. Jigger & Pony Singapore

10. Tres Monos Buenos Aires

 

Per Moebius Milano, la descrizione spiega: “Fondato da Lorenzo Querci nel 2019, il locale resiste a ogni categorizzazione. In parte cocktail bar, in parte bistrot, in parte centro culturale, Moebius offre un mix conciso di cibo, design, ospitalità e atmosfera”.

 

Gli altri bar in top 10
3/6

Top 20

Ecco i bar in classifica dall’11esima alla 20esima posizione:

11. Alquímico Cartagena

12. Superbueno New York

13. Lady Bee Lima

14. Himkok Oslo

15. Bar Us Bangkok

16. Zest Seoul

17. Bar Nouveau Paris

18. Bar Benfiddich Tokyo

19. Caretaker’s Cottage Melbourne

20. The Cambridge Public House Paris

 

4/6
pubblicità

Dal 21 al 50

Ed ecco gli altri bar presenti nella classifica:

21. Satan’s Whiskers London

22. Locale Firenze Florence

23. Tlecān Mexico City

24. Tan Tan São Paulo

25. Mirror Bar Bratislava

26. CoChinChina Buenos Aires

27. Baba au Rum Athens

28. Nouvelle Vague Tirana

29. Hope & Sesame Guangzhou

30. Danico Paris

31. Scarfes Bar London

32. Svanen Oslo

33. Sastrería Martinez Lima

34. Panda & Sons Edinburgh

35. Röda Huset Stockholm

36. Mimi Kakushi Dubai

37. Salmon Guru Madrid

38. Coa Hong Kong

39. Sip & Guzzle New York

40. Drink Kong Rome

41. Double Chicken Please New York

42. Maybe Sammy Sydney

43. 1930 Milan

44. Jewel of the South New Orleans

45. Virtù Tokyo

46. Overstory New York

47. The Bar in Front of the Bar Athens

48. The Bellwood Tokyo

49. BKK Social Club Bangkok

50. Nutmeg & Clove Singapore

5/6

Nuove tendenze

A livello generale, cresce l’Asia. Oltre a Hong Kong, entrano in lista bar da Singapore, a Tokyo e fino a Bangkok.

 

Nell’edizione 2025, poi, per la prima volta, compaiono anche due nuovi ingressi dall’Europa dell’Est: Mirror Bar a Bratislava (al numero 25) e Nouvelle Vague a Tirana (28). 

 

Per approfondire:

World's 50 best Restaurants, i migliori ristoranti del mondo. Classifica 2025

6/6
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

The World's 50 Best Bars 2025: il migliore è il Bar Leone di Hong Kong

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 9 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 4 ottobre: i numeri fortunati

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 3 ottobre