Un talento "mostruoso": Lovecraft riscoperto grazie alle sue lettere

Un talento "mostruoso": H.P. Lovecraft riscoperto grazie alle sue lettere

Filippo Maria Battaglia

Il capofila della narrativa horror era anche un poderoso epistolografo. Lo si scopre leggendo "Potrebbe anche non esserci più un mondo", un volume pubblicato da Adelphi e curato da Ottavio Fatica. Che nella nuova puntata di "Incipit" ne racconta la genesi e il contesto. L'intervista

È considerato uno dei maestri della letteratura del mostruoso, uno di quelli che con i suoi libri hanno segnato l’horror e il fantastico, ma -  come capita quasi sempre con i grandi autori - H.P. Lovecraft è stato molto di più. A lui e al suo talento è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. Lo spunto è la pubblicazione di “Potrebbe anche non esserci più un mondo”,  un libro di lettere edito da Adelphi. O meglio: di un libro che raccoglie un’unica grande lettera, la più lunga che Lovecraft scrive per sua stessa ammissione: settanta pagine che avevano richiesto una settimana di lavoro.  A parlarne è Ottavio Fatica, che ha curato proprio questa edizione.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

Filippo Maria Battaglia

