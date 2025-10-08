Un talento "mostruoso": Lovecraft riscoperto grazie alle sue lettere

È considerato uno dei maestri della letteratura del mostruoso, uno di quelli che con i suoi libri hanno segnato l’horror e il fantastico, ma - come capita quasi sempre con i grandi autori - H.P. Lovecraft è stato molto di più. A lui e al suo talento è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. Lo spunto è la pubblicazione di “Potrebbe anche non esserci più un mondo”, un libro di lettere edito da Adelphi. O meglio: di un libro che raccoglie un’unica grande lettera, la più lunga che Lovecraft scrive per sua stessa ammissione: settanta pagine che avevano richiesto una settimana di lavoro. A parlarne è Ottavio Fatica, che ha curato proprio questa edizione.

