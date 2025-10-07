PizzaUp 2025, il simposio della pizza italiana contemporanea

La pizza è un valore e rimarrà eterna ma i metodi devono evolvere e reinventare la tradizione. Questi sono i presupposti su cui poggia la ventesima edizione di PizzaUp , l’unico Simposio Tecnico Internazionale sulla Pizza Italiana - organizzato da Petra Molino Quaglia e che si tiene dal 2007 - che si terrà da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre presso Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia . A PizzaUp 2025 , saranno esplorati nuovi modi di intendere la pizza e la presenza del pizzaiolo nella filiera e nella società, tra momenti di ascolto, confronto e tecnica.

I protagonsti dell'edizione 2025: gli "Eroi pop"

Identità, scelte coraggiose e gesti consapevoli saranno al centro di tre giorni dedicati a chi vuole lasciare il segno con il proprio mestiere, attraverso un programma articolato che prevede panel con esperti del settore e laboratori tecnici. Protagonisti di questa edizione di PizzaUp e della nuova generazione di pizzaioli, gli “Eroi Pop”: artigiani capaci, consapevoli e coraggiosi. "Eroi" perché ogni giorno scelgono di difendere la qualità, la sostenibilità, l’identità personale contro l'omologazione, "Pop" perché vivono immersi nella cultura contemporanea, sanno ascoltare la gente e influenzare la società attraverso il loro lavoro. Non cercano riflettori, ma lasciano un segno vero, nella pizza e nelle comunità nelle quali vivono e lavorano. “Eroi Pop” è una provocazione che PizzaUp rivolge a chi impasta il presente e vuole costruire un nuovo futuro per la pizza, con passione e visione responsabile. Tra le novità di questa edizione, si affronteranno gli impasti con le farine di sussistenza e ingredienti trascurati dalla filiera, per contribuire alla sostenibilità ambientale, la realizzazione di pizze che interpretano il territorio, la cultura metropolitana e l’ingresso in ambiti gastronomici finora inesplorati, i casi virtuosi di pizzaioli dall'atteggiamento eroico e innovatore, un’applicazione collettiva dell’intelligenza artificiale per stimolare la curiosità professionale e il dibattito continuo.