Antonucci: “Scrivendo La ragazza di luce sono tornato adolescente”

L'esordio del giornalista abruzzese, edito da TerraRossa, è un romanzo di formazione attraversato dal noir, dal magico, dal fantasy. Una storia che ci interroga sul senso delle Catastrofi e sul significato del diventare adulti. "Sono tornato nei luoghi della mia giovinezza per raccontare il paradiso perduto di tutti, le estati della nostra infanzia" ascolta articolo

Nina e Ruben, due adolescenti abruzzesi dei primi anni Duemila, vivono in una quotidianità post-apocalittica tra prefabbricati, ponteggi, divieti di accesso, ruderi e macerie. Una frana si è abbattuta sul loro piccolo paese di montagna e sulle rispettive famiglie. Dopo la Catastrofe, niente è più come prima. La madre di Nina si dissolve nel nulla, il padre di Ruben non è più lo stesso. Assieme al coetaneo Niccolò, i due tredicenni decidono di andare a fondo e di non accontentarsi delle verità date. Nelle 200 pagine de “La ragazza di luce”, Germano Antonucci ci racconta il loro diventar grandi, con un romanzo di formazione incalzante e universale, attraversato dal noir, dal fantasy, del magico. Sembra dirci che per spiegare un mistero così complesso, come il passaggio dal mondo dei bambini a quello degli adulti, non basti il realismo. Abbiamo parlato di questo esordio edito da TerraRossa con l’autore.

Germano Antonucci

Da quanti anni lavora a questo romanzo d’esordio? Scrivo da quando ero bambino, poi per molto tempo ho in qualche modo soddisfatto questa necessità, che definirei fisica, facendo il giornalista, raccontando storie reali, di attualità. Negli ultimi anni sono passato a un ruolo manageriale, dove ovviamente il tempo per la scrittura giornalistica non c'era più, dovevo occuparmi di altro, pur lavorando ancora nel mondo dell'informazione. Mi gridava dentro l’urgenza di tornare all'atto fisico della scrittura. In passato mi ero già dilettato in modo un po' sporadico con la fiction. Durante il Covid, però, ho fatto un passo avanti iscrivendomi alla scuola Belleville di Milano. E il romanzo è nato lì, tra i banchi della scuola, in una forma ancora molto acerba. Finito il corso, sono andato avanti e alla fine tra una cosa e l'altra, ho impiegato quasi tre anni per chiuderlo, fino ad approdare alla casa editrice TerraRossa che mi ha proposto la pubblicazione. Lei è abruzzese, trapiantato da anni a Milano. Con questo romanzo è tornato in qualche modo alle origini? Sì, assolutamente. Difficile fare autoanalisi, ma questa storia nasce, secondo me, dal bisogno di raccontare qualcosa che mi rappresentasse. Non a caso ho utilizzato come ambientazione quello che secondo me è il paradiso perduto di tutti noi, cioè le estati della nostra infanzia e adolescenza. Scrivere questo libro mi ha aiutato a capire cosa significhi essere adulti, padri e madri, e allo stesso tempo cosa voglia dire essere ragazzi e figli.



Come ha lavorato per trasformare ricordi e luoghi familiari in forma romanzesca? Sono tornato ai luoghi che ho abitato quando avevo quattordici anni, tanto che nella fase iniziale del romanzo il paese era citato esplicitamente. Parliamo di Popoli, in provincia di Pescara. C’erano molti elementi reali. Poi però, visto che è una storia che ha dei tratti fantastici, questa aderenza alla realtà mi creava delle contraddizioni. Ho reso il tutto più essenziale, aggiungendo elementi inventati. Alcune caratteristiche restano, perché il fiume è effettivamente il fiume del mio paese, la croce è quella che noi chiamavamo davvero “la crocetta” e dove ci arrampicavamo, il fulcro di tutte le nostre avventure. Approfondimento Non leggiamo più (ed è un problema)