Non leggiamo più (ed è un problema)

I libri fanno parte della quotidianità di un numero sempre più ristretto di persone nel mondo. Si legge poco, male, con difficoltà, per dovere e non per piacere. Il declino della lettura è un fenomeno globale che desta preoccupazione al punto da meritarsi la definizione di “crisi”, perché le ricadute non sono solo culturali. Cosa c’è in gioco?