Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Non leggiamo più (ed è un problema)

Ludovica Passeri

©Getty

I libri fanno parte della quotidianità di un numero sempre più ristretto di persone nel mondo. Si legge poco, male, con difficoltà, per dovere e non per piacere. Il declino della lettura è un fenomeno globale che desta preoccupazione al punto da meritarsi la definizione di “crisi”, perché le ricadute non sono solo culturali. Cosa c’è in gioco?

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ