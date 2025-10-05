Genova 2025, il Salone Nautico scommette su innovazione e design

L’appuntamento con FLASH, la rubrica di SkyTg24 dedicata alla moda, all’arte e al design, è entrata nella kermesse diventata un punto di riferimento mondiale per gli appassionati di nautica: imprenditori, stilisti, sturtupper e chiunque abbia fatto del mare una parte fondamentale del proprio stile di vita.

VIVERE IL MARE COME ISPIRAZIONE

“Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare”. Così Ivano Fossati nel 1988 celebra la sua città da una prospettiva marittima. Genova che non si svela solo nel dedalo dei suoi caruggi ma da 65 anni rinnova il suo profondo legame con il mare al Salone Nautico Internazionale, che in questa edizione è stato protagonista dal 18 al 23 settembre. Una vetrina naturale in cui, nei suoi 220 mila metri quadrati espositivi (cinque saloni in uno) l’85 per cento delle oltre mille imbarcazioni sono state posate in acqua. E qui trovano posto i protagonisti della scena: yacht, mega yacht e la tenacia delle vele. Il Made in Italy si rivela bandiera della kermesse, in un settore che brilla con forza come l’export nautico che nel 2024 ha superato la cantieristica mercantile. Il comparto ha raggiunto un fatturato di 8,3 miliardi di euro. L’Italia detiene infatti il primato mondiale della produzione di maxi yacht, eccellenza riconosciuta globalmente. Barche da sogno e tra queste molte le première italiane per mettere in luce l’evoluzione del design nautico, con yacht sempre più smart, dotati di domotica avanzata, sistemi di navigazione assistita e interni personalizzabili. La ricerca estetica va di pari passo con l’innovazione tecnologica: spazi modulari, vetrate panoramiche e materiali ultra-leggeri offrono comfort e sicurezza senza rinunciare all’eleganza.

Considerato boutique della nautica il gruppo Sanlorenzo si è presentato con otto yacht, tra cui il nuovo SL110A (33,5 metri), l'ultima evoluzione della linea asimmetrica. Progettato per offrire spazi luminosi e una connessione profonda con il mare. Il design esterno è curato da Zuccon International Project, mentre gli interni sono firmati da Piero Lissoni. Lo yacht può raggiungere una velocità massima di 27 nodi e include una suite armatoriale con vista panoramica e accesso diretto alla piscina di prua. E dopo l’innovativo progetto, sviluppato in partnership con MAN, per la realizzazione del primo sistema di propulsione bi-fuel a metanolo verde, installato a bordo del nuovo 50 X-Space, e che permette di ridurre le emissioni in navigazione fino al 70%, si guarda già al futuro: “Il sogno è una barca a vela che quando c’è il vento viaggia a 16-18 nodi, quindi molto performante, e quando non c’è il vento non accende un motore termico ma accende un motore che produce energia elettrica e il residuo invece di essere CO2 è acqua che torna” racconta Massimo Perotti, Ceo del Gruppo Sanlorenzo.

Il nuovo Amer 120 (35,5 metri) di Amer Yachts con la novità di un terzo terrazzino che si apre sul mare e si aggiunge alle particolarità tecniche del Selective Catalytic. Reduction che riduce le emissioni.

Azimut Yachts ha presentato il Grande 30M con il suo nuovo concept di vita a bordo e il sistema di propulsione Mtu di Rolls-Royce, sempre pensato per ridurre le emissioni di CO22.

E ancora Ferretti Yacht 800 che porta a dieci i modelli della linea Fly-bridge, per chi può permettersi lunghe vacanze. “Persone che sanno andare in mare, che amano il mare e che vogliono godersi il mare come la tradizione italiana mediterranea sa fare – spiega Giordano Pellacani, chief commercial officer di Ferretti Group - quindi tante giornate in baia e tante ore di navigazione”

Pershing, sempre Ferretti Group, festeggia i 40 anni di attività con il Gtx70 firmato dallo studio Vallicelli. Tra le molte new entry nella fascia di imbarcazioni 20-24 ecco in esposizione da VanDucht, del cantiere Pardo, con pozzetto da 45 metri quadrati di superfice.