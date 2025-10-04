Evolutio, il progresso dell’Italia attraverso le infrastrutture

Il 7 ottobre presso il Museo dell’Ara Pacis di Roma si inaugura “Evolutio. Building the future for the last 120 years”, la mostra che rimarrà aperta fino al 9 novembre e che racconterà come le infrastrutture realizzate in oltre un secolo di storia abbiano dato il loro contributo allo sviluppo dell’Italia e al cambiamento degli stili di vita degli italiani.

Ideata e organizzata da Webuild, azienda leader nel mondo per la realizzazione di grandi opere la mostra “Evolutio. Building the future for the last 120 years”, è un percorso immersivo che accompagna il visitatore per scoprire come negli ultimi 120 anni di storia autostrade, ponti, tunnel, dighe, metropolitane abbiamo cambiato la vita degli italiani e la società stessa, accorciando le distanze economiche tra nord e sud e favorendo lo sviluppo del nostro paese. Si parte il 7 ottobre presso il Museo dell’Ara Pacis di Roma: la mostra che rimarrà aperta fino al 9 novembre.

Come sarebbe l’Italia senza le grandi opere? O meglio quali sono le opere che hanno fatto dell’Italia una delle più grandi potenze industrializzate del mondo?

Senza l’Autostrada del Sole, i tunnel, le gallerie; senza la diga di Ridracoli, che assicura acqua potabile per oltre un milione di persone servendo 50 comuni della Romagna oltre che delle Marche; o ancora senza l’alta velocità ferroviaria, che dal Pendolino al Frecciarossa ha messo in movimento decine di milioni di italiani il nostro sarebbe un paese orfano del suo boom economico, di quella spinta propulsiva che dalla radice agricola ereditata dalla prima e dalla seconda guerra mondiale ne ha accelerato la corsa sui binari della storia fino a condurlo tra le prime nazioni più potenti del mondo. Tutte queste infrastrutture con tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato per idearle e realizzarle hanno contribuito alla modernizzazione del nostro paese.

"Con Evolutio – spiega Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild – abbiamo voluto restituire la memoria di un secolo di trasformazioni, mostrare come strade, dighe, ferrovie, porti e aeroporti abbiano cambiato la vita delle persone e continuino a farlo oggi. È il nostro contributo a una riflessione collettiva: ricordare da dove veniamo, per capire meglio dove vogliamo andare".