"Un atleta dell'anima": la vita di Platone diventa un romanzo

Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

Il filosofo occidentale più letto e studiato è al centro del nuovo libro dello scrittore Matteo Nucci. Che durante "Incipit", il programma di Sky TG24, dice: "Volevo indagare il mistero di questa grande anima"

"Un atleta dell’anima". Così l'ospite di "Incipit" di questa settimana definisce Platone. A lui e al suo genio, Matteo Nucci ha dedicato il suo nuovo romanzo (“Platone. Una storia d’amore”), pubblicato da Feltrinelli.

"Platone, come ciascuno di noi, cambia - racconta Nucci in questa intervista - All'inizio è un ragazzino mingherlino, poi diventa un uomo dalle larghe spalle, infine invecchia, perde i capelli, si rimpicciolisce. È un uomo che vive, che soffre, che affronta diversi fallimenti.  I filosofi e gli storici della filosofia si interessano soprattutto al suo pensiero; io, invece, volevo indagarne il mistero dell'anima  ed è ciò che provato a fare con questo romanzo".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

