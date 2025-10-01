"Un atleta dell'anima": la vita di Platone diventa un romanzo

Il filosofo occidentale più letto e studiato è al centro del nuovo libro dello scrittore Matteo Nucci. Che durante "Incipit", il programma di Sky TG24, dice: "Volevo indagare il mistero di questa grande anima"

"Un atleta dell’anima". Così l'ospite di "Incipit" di questa settimana definisce Platone. A lui e al suo genio, Matteo Nucci ha dedicato il suo nuovo romanzo (“Platone. Una storia d’amore”), pubblicato da Feltrinelli.

"Platone, come ciascuno di noi, cambia - racconta Nucci in questa intervista - All'inizio è un ragazzino mingherlino, poi diventa un uomo dalle larghe spalle, infine invecchia, perde i capelli, si rimpicciolisce. È un uomo che vive, che soffre, che affronta diversi fallimenti. I filosofi e gli storici della filosofia si interessano soprattutto al suo pensiero; io, invece, volevo indagarne il mistero dell'anima ed è ciò che provato a fare con questo romanzo".

