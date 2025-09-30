Romics, il Festival del fumetto e dell'animazione: date e appuntamenti

La 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games , organizzato da Fiera Roma e Isi.Urb, si terrà in Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre . Con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età, saranno presenti oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico nei 5 padiglioni con oltre 70.000 mq di spazio espositivo.

Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games

Romics, la fiera internazionale certificata da ISFCERT - l'Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici - offre una straordinaria opportunità ai creativi, professionisti e imprese che lavorano nel fumetto, nell'illustrazione, nel cinema e nei videogiochi per promuoversi e incontrare il proprio pubblico di riferimento. Con il supporto di Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma - tramite la sua Azienda Speciale, Sviluppo e Territorio - sarà allestita, come di consueto, un'area espositiva dedicata alle imprese e ai professionisti del Lazio, in cui potranno presentare i loro progetti e attivare potenziali collaborazioni. Prosegue la collaborazione con gli enti che patrocinano l'edizione di Romics, il Centro per il libro e la lettura, l'Istituto Autonomo del Ministero della Cultura e l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale con l'obiettivo comune di promuovere la lettura e i servizi di accesso al libro all'interno della manifestazione, a partire dai generi editoriali che sono sempre più apprezzati dal pubblico.