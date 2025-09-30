Podcast in Italia, 18 milioni di ascoltatori nel 2025: i dati

Dal 2018 ad oggi, gli ascoltatori di podcast sono aumentati del 75%: è quanto emerge dalla ricerca di NielsenIQ per Audible. A crescere è sia l’ascolto di podcast che di audiolibri: i due format si integrano e combinano nella dieta mediatica degli ascoltatori che hanno anche aumentato la loro sessione media di ascolto (nel 2025 supera i 28 minuti, soprattutto a casa e negli spostamenti quotidiani). I generi più amati? Crime, storia e politica e benessere ascolta articolo

È un trend in continua crescita quello dell’ascolto dei podcast in Italia. Nel 2025 sono stati 18 milioni gli italiani che hanno ascoltato almeno un episodio: ovvero 800 mila persone in più rispetto al 2024, pari a una crescita del 5%. Si tratta di un fenomeno che consolida una salita costante iniziata sette anni fa: dal 2018 a oggi, infatti, gli ascoltatori di podcast sono aumentati del 75%, passando da 10,3 milioni a 18 milioni. Se si guarda alla fruizione di contenuti di audio entertainment a 360 gradi (compresi quindi audiolibri, podcast e serie audio) oltre 6 utenti su 10 ascoltano sia podcast che audiolibri, crescendo lievemente rispetto al 2024. È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment, che ogni anno misura il gradimento del pubblico italiano monitorando preferenze e modalità di fruizione. I dati sono stati pubblicati oggi, 30 settembre, in occasione della Giornata Internazionale del Podcast.

Crescono tempo e frequenza di ascolto La fotografia scattata dalla ricerca NielsenIQ rivela che nel 2025 gli italiani ascoltano di più e più frequentemente. Guardando alla durata, mediamente una sessione di ascolto dura oltre 28 minuti, 4 minuti in più rispetto allo scorso anno. Se ci si focalizza invece sulla frequenza, emerge che l’ascolto avviene quasi 9 volte al mese: cresce anche la percentuale di coloro che considerano il podcast un appuntamento settimanale (62%), mentre per ben il 16% è un’abitudine quotidiana. Gli ascoltatori assidui sono in prevalenza uomini, tra i 25 e i 34 anni ed equamente distribuiti per tutto il Paese.

Cosa piace agli italiani Le scelte degli italiani sono ben chiare. Quando bisogna decidere se premere play o no, sono determinanti alcuni elementi: la tematica (80%), il genere (69%) e il narratore (58%). Le principali leve di ascolto sono l'approfondimento di un argomento specifico insieme alla volontà di informarsi (46%) e la curiosità verso nuovi contenuti (40%). Anche per questo motivo, i podcast sono considerati un valido supporto agli studenti per approfondire tematiche di studio (53%). La classifica dei generi preferiti nel 2025 vede il crime (41%) al primo posto seguito da quelli di storia e politica (39%), benessere (33%) e fiction (24%). Tra i format, svettano i podcast di approfondimento (47%), di informazione (42%) e d'inchiesta (40%) seguiti poi da quelli di intrattenimento (32%). Il 97% ascolta prevalentemente in italiano (mentre il 65% ascolta solo in italiano); sale la percentuale (32%) di chi ascolta in inglese. La ricerca rivela anche un interesse per gli spin-off di libri, show televisivi e teatrali, film o graphic novel che se trasformati in podcast sono apprezzati dal 16% del campione. I protagonisti preferiti per queste nuove avventure collaterali, sono i personaggi principali, apprezzati dal 55% degli intervistati. Un buon 45% non ha però paura di innovare e seguirebbe volentieri le avventure dei personaggi secondari.

Ascolto in modalità multitasking Alle prese con uno stile di vita sempre più complesso e affaccendato, per oltre 7 ascoltatori su 10 il vantaggio principale dei podcast risiede nella possibilità di ascoltare in modalità multitasking, ovvero mentre si fa altro. Considerato un mezzo di informazione che non affatica ulteriormente la vista (32%), l’ascolto preferito è quello che si fa a casa (73%) e durante gli spostamenti (62%), soprattutto in macchina (37%), camminando per strada (28%) e sui mezzi pubblici. Nella frenesia quotidiana, i migliori momenti per i podcast sono quando si rientra dal lavoro, nel weekend e prima di dormire.