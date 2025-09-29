A Roma la 25esima edizione del World Travel & Tourism Council

Il programma del Global Summit di quest’anno include sessioni incentrate su come rafforzare la crescita economica, creare posti di lavoro e sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’evento mette in luce anche nuove opportunità di investimento in Italia ascolta articolo

Si è svolta oggi lunedì 29 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” la cerimonia inaugurale del Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit. All'evento ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e si sono esibiti Andrea Bocelli e la Banda dell’Arma dei Carabinieri. Il programma del Global Summit di quest’anno include sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni. Il tema di quest'anno è "La Grande Bellezza (del Viaggio)".

Meloni: "Turismo straordinario generatore di ricchezza" Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, quest'anno è stato organizzato a Roma dal WTTC in collaborazione con il Ministero del Turismo, ENIT S.p.A., il Comune di Roma e la Regione Lazio. Il messaggio che il governo italiano ha voluto lanciare appare chiaro: il turismo italiano vuole confermarsi come protagonista assoluto nell’industria turistica internazionale. "Il turismo è uno straordinario generatore di ricchezza oltre ad essere uno degli strumenti principali con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identita" ha esordito la presidente Meloni. Nelle prossime ore, più di mille delegati, tra cui 310 CEO e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism. Gloria Guevara, CEO ad interim del WTTC, ha dichiarato durante la conferenza stampa: “Accogliendo oggi il WTTC Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale". All'apertura dell’evento hanno partecipato, oltre al CEO di WTTC Gloria Guevara, il presidente WTTC Greg O’Hara, il presidente eletto WTTC Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit SpA Ivana Jelinic. “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy” ha sottolineato Jelinic. "All'evento parteciperanno oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo" ha evidenziato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Il turismo in Italia Il settore turistico è un pilastro fondamentale per il benessere socioeconomico nazionale, questo ha spinto il governo a metterlo al centro della sua agenda politica. “Il fatto che un evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra Nazione nel panorama turistico mondiale" ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Il turismo italiano, infatti, gode di uno buono stato di salute: i dati diramati proprio due giorni fa dal Ministero dell’Interno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. Non solo: Eurostat ha rilevato anche che l’Italia ha superato la Spagna nella crescita dei pernottamenti sul periodo gennaio-luglio 2025, con un +2,2% sul 2024, a fronte del +1,6% iberico.