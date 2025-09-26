Spider-Man sbarca a Milano: un'enorme ragnatela avvolge CityLife

Milano diventa New York, e si sveglia con una sorpresa degna del suo eroe di quartiere: Spider-Man, che ha tessuto la sua tela, e non su un palazzo qualunque, ma nel cuore pulsante della metropoli lombarda, la futuristica piazza Tre Torri a CityLife per un evento spettacolare, erigendo la ragnatela più grande d'Italia in termini di estensione, con i suoi oltre 500 metri quadrati di superficie, la gigantesca installazione, che avvolge gli iconici grattacieli della metropoli, ha al centro la gigantografia di una carta iconica di Spider-Man, uno scenario perfetto capace di trasformare lo skyline milanese in un vero e proprio set da fumetto.

L'operazione non è solo un omaggio al "ragnetto", ma segna l'arrivo trionfale della nuovissima espansione di carte collezionabili: Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man.

Un’esperienza immersiva tra incantesimi e supereroi

L'attesa collaborazione, annunciata un anno fa ed ora disponibile, segna il sodalizio tra il celebre gioco di carte strategico e l'universo Marvel prende il via proprio oggi, e l'evento milanese funge da perfetto battesimo per il set.

Al centro dell'area è stato allestito un container brandizzato, interamente dedicato al gioco. Qui, appassionati e neofiti avranno la possibilità di provare in anteprima il nuovo set di carte. Affiancati da esperti e guide qualificate che spiegheranno le dinamiche della nuova entusiasmante espansione.

Il lancio di Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man promette di portare una ventata di novità e strategia nel gioco, introducendo i poteri e le sfide del Multiverso di Spider-Man. Come recita la famosa massima, "Da grandi poteri derivano grandi responsabilità", e questo set non fa eccezione.

L'espansione, inoltre, introduce un vasto cast di personaggi, da Peter Parker a Miles Morales, passando per i suoi leggendari alleati e temibili nemici, tutti reimmaginati come potenti carte di Magic. I giocatori sono chiamati ad armarsi di grandi responsabilità e conoscenze per padroneggiare le nuove abilità e sinergie tematiche che rievocano le avventure e i poteri unici dell'arrampicamuri.