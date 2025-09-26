Spider-Man sbarca a Milano: un'enorme ragnatela avvolge CityLife

Esplora tutte le offerte Sky
Milano, un'enorme ragnatela per il lancio di Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man

Lifestyle

Nel cuore di CityLife, una spettacolare installazione di oltre 500 mq avvolge i grattacieli con la ragnatela più grande d’Italia, al centro della quale campeggia una carta iconica dell’Uomo Ragno. L’evento, aperto fino al 2 ottobre, segna il lancio ufficiale dell’espansione Magic: The Gathering – Marvel’s Spider-Man, frutto della collaborazione tra il celebre gioco di carte e l’universo Marvel.

Milano diventa New York, e si sveglia con una sorpresa degna del suo eroe di quartiere: Spider-Man, che ha tessuto la sua tela, e non su un palazzo qualunque, ma nel cuore pulsante della metropoli lombarda, la futuristica piazza Tre Torri a CityLife per un evento spettacolare, erigendo la ragnatela più grande d'Italia in termini di estensione, con i suoi oltre 500 metri quadrati di superficie, la gigantesca installazione, che avvolge gli iconici grattacieli della metropoli, ha al centro la gigantografia di una carta iconica di Spider-Man, uno scenario perfetto capace di trasformare lo skyline milanese in un vero e proprio set da fumetto.

L'operazione non è solo un omaggio al "ragnetto", ma segna l'arrivo trionfale della nuovissima espansione di carte collezionabili: Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man.

Un’esperienza immersiva tra incantesimi e supereroi

L'attesa collaborazione, annunciata un anno fa ed ora disponibile, segna il sodalizio tra il celebre gioco di carte strategico e l'universo Marvel prende il via proprio oggi, e l'evento milanese funge da perfetto battesimo per il set.

Al centro dell'area è stato allestito un container brandizzato, interamente dedicato al gioco. Qui, appassionati e neofiti avranno la possibilità di provare in anteprima il nuovo set di carte. Affiancati da esperti e guide qualificate che spiegheranno le dinamiche della nuova entusiasmante espansione.

Il lancio di Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man promette di portare una ventata di novità e strategia nel gioco, introducendo i poteri e le sfide del Multiverso di Spider-Man. Come recita la famosa massima, "Da grandi poteri derivano grandi responsabilità", e questo set non fa eccezione.

L'espansione, inoltre, introduce un vasto cast di personaggi, da Peter Parker a Miles Morales, passando per i suoi leggendari alleati e temibili nemici, tutti reimmaginati come potenti carte di Magic. I giocatori sono chiamati ad armarsi di grandi responsabilità e conoscenze per padroneggiare le nuove abilità e sinergie tematiche che rievocano le avventure e i poteri unici dell'arrampicamuri.

 

The Gathering Marvel's Spider-Man
A City Life  fino al 2 ottobre 

L'evento di CityLife non è solo una vetrina, ma una vera e propria guida pratica per addentrarsi nelle complessità e nelle sfide strategiche del nuovo set. È l'occasione ideale per chiunque voglia essere tra i primi a lanciare incantesimi e schierare eroi ispirati alla saga di Spider-Man, preparandosi per i futuri tornei o semplicemente arricchendo la propria collezione. L'evento sarà aperto fino al 2 ottobre. Per tutti i fan la possibilità di "tessere la propria strategia" nella ragnatela più spettacolare d'Italia.

Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man
