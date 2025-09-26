Roberta Colombo porta la sua “Dimora” ad Assab One, tra arte e vita

Dal 2 ottobre all’8 novembre 2025 Assab One accoglie Dimora, mostra-residenza di Roberta Colombo a cura di Gabi Scardi. Un trasloco reale e simbolico che porta nello spazio espositivo opere, arredi e presenze dell’artista. Una riflessione poetica e politica sull’abitare, sul corpo e sull’identità di genere, in un ambiente vivo dove l’artista sarà sempre presente
Che cos’è una dimora, se non il luogo in cui la vita prende corpo e si fa racconto? Con Dimora, Roberta Colombo rovescia la casa e la porta ad Assab One: dal 2 ottobre all’8 novembre 2025 (con un’anteprima fissata per lunedì 29 settembre alle 18:30), lo Studio 3 diventa un rifugio, un laboratorio, un habitat che non si limita a ospitare opere, ma accoglie la stessa artista, i suoi libri, i suoi mobili, le sue suppellettili. Un trasloco reale e simbolico: la vita trasfusa nell’arte, l’arte riversata nella vita.
Una casa che non è mai ferma
“Se la casa è il nostro corpo più grande” scriveva Khalil Gibran, Roberta Colombo sembra completare il pensiero con la propria pratica: la sua dimora è un corpo che cresce, si espande, cambia pelle. Non un salotto imbalsamato ma un organismo instabile, ribollente, che assorbe, metabolizza, restituisce. Ogni oggetto – un piatto, un mestolo, un cassettone – si carica di senso e diventa segno. Ogni gesto quotidiano si converte in messaggio politico
Femminile come rito, gioco e rivolta
La casa, nelle mani di Colombo, diventa teatro femminista. I mestoli si trasformano in armi domestiche; i manici di scopa si ergono a scettri del femminile; le ceramiche registrano coltellate e schiaffi, ironici e spietati come certi ricordi familiari. È un mondo che usa l’ironia come lama smussata per scardinare il patriarcato, riportando al centro la vulnerabilità e la potenza del corpo femminile.
La scultura GODDESSINTHEDOORWAY è l’icona di questo universo: un totem ibrido, fatto di impronte, oggetti, frammenti di vita. Una divinità domestica e instabile, come un gioco di Jenga pronto a cadere e rinascere. Una guardiana che non concede protezioni facili, ma ricorda la nostra condizione di fragili viventi.
Tra intimità e socialità
Dimora non è solo esposizione: è un’esperienza da abitare. Colombo sarà sempre presente, a incarnare l’idea di una mostra-residenza, dove l’incontro è parte dell’opera stessa. Non spettatori, ma coinquilini temporanei. Assab One diventa così un luogo in cui sedersi, parlare, condividere il tempo e la cura.
Due appuntamenti scandiscono il percorso: il 3 ottobre, Dimora della Devī con Marilia Albanese e Nuria Sala Grau, e il 30 ottobre, Domesticità con Gabi Scardi e Carlotta Cossutta. Occasioni per intrecciare pensieri, tessere nuove trame di senso.
Il cammino dell’artista
Roberta Colombo ha attraversato confini: dalla pittura studiata a Brera alla musica extraeuropea, dalle arti applicate al design, fino alla collaborazione con il collettivo Wurmkos. Le sue opere hanno abitato case e musei, cortili e strade. Sempre in bilico tra arte e vita, tra gesto intimo e apertura pubblica. Con Dimora questo percorso approda a una nuova forma: l’arte come casa ribaltata, come accoglienza radicale.
Assab One, casa delle case
Fondato da Elena Quarestani, Assab One è da anni uno spazio che non teme ibridazioni. Qui l’arte è dialogo, indagine, cura. E cosa c’è di più vicino alla cura che l’atto di fare casa? In questo autunno, Assab One diventa non solo contenitore, ma dimora collettiva di un immaginario che continua a trasformarsi.
Informazioni utili
Mostra
Roberta Colombo – DIMORA
A cura di Gabi Scardi
Date
2 ottobre – 8 novembre 2025
Opening: lunedì 29 settembre, ore 18:30
Orari
Dal giovedì al sabato, 15:00 – 19:00
L’artista sarà sempre presente
Incontri
3 ottobre, ore 18:30 – Dimora della Devī con Marilia Albanese e Nuria Sala Grau
30 ottobre, ore 18:30 – Domesticità con Gabi Scardi e Carlotta Cossutta
Luogo
Assab One – Studio 3
Via Privata Assab 1, 20132 Milano (MM2 Cimiano)
Ingresso
Libero con tessera Assab One 2025 (€10)
Info
info@assab-one.org
+39 02 2828546
www.assab-one.org