Sylvanian Families festeggia i 40 anni degli animaletti in miniatura

Icone del fenomeno kawaii e della cultura pop, dal 1985 gli animaletti in miniatura hanno intercettato non solo i gusti dei bambini, ma anche degli adulti - gli ormai noti kidult - restando sempre fedeli ai principi che li hanno ispirati: natura, famiglia e amore ascolta articolo

Gli animaletti in miniatura della Sylvanian Family spengono 40 candeline quest'anno. Dal 1985 a oggi hanno solcato gli oceani raggiungendo oltre 80 paesi e regioni, intercettando i gusti di grandi e piccini. Per festeggiare come si deve, al via le elezioni ufficiali per scegliere la famiglia preferita tra le 50 candidate. Alla vincitrice la carica di ambassador per il 2026 e una nuova linea di prodotti tutti da collezionare.

L'intramontabile passione per il collezionismo Un vero fenomeno di costume che ha senz’altro contribuito all’ascesa inarrestabile del collezionismo, che negli ultimi anni si è imposto come un trend a tutti gli effetti e non più solo come un hobby di nicchia. I dati parlano chiaro: nei primi sei mesi del 2025, i prodotti collezionabili hanno registrato una crescita del 45% e costituiscono il 15% nel fatturato totale del toys market italiano. Sylvanian Families, con la sua gamma vastissima di personaggi e playset, è uno dei protagonisti di questo nuovo scenario. Leggi anche Carte Pokemon, all'asta "Pikachu Illustrator" per 4 milioni dollari

Come votare la famiglia preferita tra le candidate Per celebrare le sue quattro decadi di storia, l’iconica linea di giocattoli ha in serbo una serie di iniziative uniche – tra eventi, collab e limited edition – pensate per portare ancora una volta gioia e bellezza nei cuori di piccoli e grandi appassionati. Tra queste, un appuntamento davvero imperdibile, le Elezioni Sylvanian Families 2025: fino al 20 ottobre, infatti, è possibile votare la famiglia preferita. Alla vincitrice il titolo di ambassador 2026 del Sylvanian Village, che non solo sarà presente all’interno di nuovi playset ma diventerà anche la protagonista di tante attività entusiasmanti. Un’occasione unica per rendere ancora più speciale un anno già memorabile.