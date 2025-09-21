Lifestyle
Schede telefoniche: il rettangolino di plastica che ha fatto parlare un Paese intero
Dalle prime tessere fragili degli anni ’70 alle file davanti alle cabine negli anni ’90, fino alla mania del collezionismo. Un viaggio nostalgico e sorprendente tra tecnologia, pubblicità e vita quotidiana, che svela perché oggi quei piccoli cimeli valgono molto più di quanto immaginiamo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi