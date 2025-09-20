Esplora tutte le offerte Sky
Palermo punta sulla botanica immersiva per raccontare clima e futuro

Raffaella Daino

All’Orto Botanico nasce “Il Pianeta delle Piante”, un percorso immersivo che unisce scienza, tecnologia e narrazione. Pareti interattive, proiezioni e erbari digitali raccontano la storia vegetale. Un’esperienza pensata per adulti e bambini, tra memoria e innovazione, per capire le origini della vita e la crisi climatica di oggi

