Lifestyle
Palermo punta sulla botanica immersiva per raccontare clima e futuro
All’Orto Botanico nasce “Il Pianeta delle Piante”, un percorso immersivo che unisce scienza, tecnologia e narrazione. Pareti interattive, proiezioni e erbari digitali raccontano la storia vegetale. Un’esperienza pensata per adulti e bambini, tra memoria e innovazione, per capire le origini della vita e la crisi climatica di oggi
