Batman Day, due storie per conoscere i diversi volti del personaggio

Nel corso della sua lunga vita editoriale, il Cavaliere Oscuro ha avuto numerose declinazioni. Batman: Luna Piena e Batman: Schemi Oscuri incarnano due di queste in maniera decisamente efficace ascolta articolo

Un personaggio, tanti volti diversi. È questo il tema del Batman Day 2025, giornata che celebra il Cavaliere Oscuro dei fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939, tanto che il volume antologico per la giornata è intitolato Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro. E mentre Batman si appresta ad affrontare il nuovo rilancio della testata regolare affidato a Matt Fraction e Jorge Jiménez, con 500 mila copie preordinate negli Usa, nell’ultime mese sono usciti in Italia, per Panini Comics, due volumi molto diversi tra loro, entrambi molto buoni, perfettamente in grado di incarnare la duttilità del personaggio.

Una tavola tratta da Batman: Luna Piena di Rodney Barnes e Stevan Subic (Panini DC)

Batman: Luna Piena Batman: Luna Piena (152 pagine, 24 euro), coi testi di Rodney Barnes e i disegni di Stevan Subic, è un horror dalle tinte gotiche, che trasforma (seppur per lo spazio di un centinaio di pagine) Bruce Wayne in un mostro, costretto a ricorrere all’aiuto di alleati e persino nemici per guarire da una terribile maledizione. Batman: Luna Piena è una storia di licantropi ambientata tra la Romania e una Gotham che strizza l’occhio alla Londra Vittoriana evocando un po’ le atmosfere della Gotham by Gaslight di Mike Mignola. Pubblicata nella linea Black Label, la storia di Barnes è pensata per un pubblico adulto e alterna due registri linguistici, uno più elegante e l’altro decisamente più diretto e gergale, resi molto bene anche nella traduzione italiana affidata a Lorenzo Corti.

Una tavola tratta da Batman: Luna Piena di Rodney Barnes e Stevan Subic (Panini DC)

Bruce Wayne si ritrova ad avere a che fare con un mostro generato dalle sue stesse industrie farmaceutiche, ne viene morso e infettato e, con l’aiuto di Zatanna, John Constantine e il Dottor Langstrom (alias il Man-Bat) cerca disperatamente una cura per sé stesso e per l’ex soldato che lo ha contagiato. Tra le pieghe della storia è evidente una empatizzazione per il mostro, incolpevole delle proprie azioni, e una totale immedesimazione nel suo dolore. I disegni di Subic, dai contorni non sempre definiti e calati in un’atmosfera decisamente cupa, hanno il grande pregio di trascinare il lettore nell’abisso del terrore, mostrandosi perfetti per il genere della storia. Degna di nota anche l’edizione, cartonata che presenta una sovracopertina con effetti in rilievo.

Una tavola tratta da Batman: Luna Piena di Rodney Barnes e Stevan Subic (Panini DC)

Batman: Schemi Oscuri Batman: Schemi Oscuri (160 pagine, 23 euro), scritto da Dan Watters con i disegni di Hayden Sherman, riprende invece il lato pi puramente investigativo, quello del detective tanto legato ai primi anni di attività del Crociato Incappucciato. Il primo volume (la serie è ancora in corso) racchiude due storie di tre capitoli ciascuna, e ognuna a modo suo ha qualcosa dei grandi classici che hanno segnato questa particolare declinazione del personaggio.

Una tavola tratta da Batman: Schemi Oscuri, di Dan Watters e Hayden Sherman (Panini DC)

In I feriti siamo noi, Batman ha a che fare con una serie di misteriosi e truculenti omicidi, tutti legati tra loro da un filo comune. Le indagini lo porteranno a scoprire un killer estremamente affascinante e persino a empatizzare con la sua storia personale, risalendo alle origini del male. In La voce del palazzo, Bruce ritroverò un nemico già noto in una nuova spaventosa variante, trovandosi a dover risolvere il caso di un palazzo che sembra aver preso vita e, certamente, voce.

Una tavola tratta da Batman: Schemi Oscuri, di Dan Watters e Hayden Sherman (Panini DC)

Se visivamente è evidente il richiamo alle atmosfere tipiche della saga del Lungo Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale, i contenuti riportano la mente anche al Gotham Central di Ed Brubaker e Greg Rucka, calando i freak di Gotham in un contesto realistico fortemente influenzato dalle differenze sociali ed economiche che affliggono la città. I disegni di Hayden Sherman flirtano con i toni scuri e un uso dei neri che ricorda quello di Tim Sale, pur con un tratto più regolare, meno distorto.

Una tavola tratta da Batman: Schemi Oscuri, di Dan Watters e Hayden Sherman (Panini DC)