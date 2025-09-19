Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Perché ora puoi trovare il Friuli-Venezia Giulia giocando su Fortnite

Costanza Ruggeri

Da domani, sabato 20 settembre, il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione italiana visitabile su Fortnite. Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia diventano scenari virtuali di uno dei videogiochi multiplayer più conosciuti al mondo. Il progetto segna un punto di svolta nel marketing turistico: mai prima d’ora una regione italiana aveva scelto un videogioco globale per raccontarsi. Obiettivo? Intercettare un target giovane, appassionato di gaming, e trasformare il mondo virtuale in una porta di accesso al reale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ