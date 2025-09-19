Perché ora puoi trovare il Friuli-Venezia Giulia giocando su Fortnite

Da domani, sabato 20 settembre, il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione italiana visitabile su Fortnite. Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia diventano scenari virtuali di uno dei videogiochi multiplayer più conosciuti al mondo. Il progetto segna un punto di svolta nel marketing turistico: mai prima d’ora una regione italiana aveva scelto un videogioco globale per raccontarsi. Obiettivo? Intercettare un target giovane, appassionato di gaming, e trasformare il mondo virtuale in una porta di accesso al reale