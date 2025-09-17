"L'immensa distrazione": Fois racconta l’Emilia del '900 italiano

Esplora tutte le offerte Sky
"L'immensa distrazione": Fois racconta una storia familiare nell’Emilia del secondo ‘900

Lifestyle
©Getty

Al centro del nuovo romanzo dello scrittore, la morte (e la vita) di Ettore Manfredini, in cui si riflette l'Italia del secolo scorso, sospesa tra grande industria e tradizioni contadine. L'intervista al suo autore durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

ascolta articolo

Il romanzo di "Incipit" di questa settimana racconta poco più di trenta secondi, ma in realtà è lungo quasi trecento pagine. Si intitola “L’immensa distrazione”, lo ha scritto Marcello Fois e  ha per protagonista il 95enne Ettore Manfredini che, in una mattina del 21 febbraio 2017, nonostante fosse appena morto, "ebbe la netta sensazione di svegliarsi". Ettore Manfredini dunque muore ma si risveglia, e tutto il romanzo dura quei trenta secondi in cui il protagonista, da morto, si rende conto di non essere più vivo. Da qui parte il romanzo, e da qui muove anche questa intervista in cui Fois racconta la nascita di una storia famigliare in cui si riflette quella del secondo Novecento italiano, sospesa com’è tra grande industria e tradizioni contadine.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

 

Filippo Maria Battaglia

