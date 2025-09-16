Deliveroo celebra Milano con piatti disegnati da 10 illustratratori

L’iniziativa, lanciata dal servizio di consegne per festeggiare i 10 anni di attività nella città di Milano, è stata possibile grazie alla collaborazione con le agenzie Yoonik e Sukai Creative Agency. Per ricevere un piatto ideato e disegnato da uno degli artisti selezionati basterà ordinare da una delle tre pizzerie più famose della città

Città di innovazione e polo attrattivo per artisti e non, Milano è anche uno dei primi centri italiani dove il food delivery si è radicato offrendo un nuovo servizio ai cittadini. Deliveroo ha deciso di celebrare la città meneghina attraverso dieci illustrazioni speciali realizzate a quattro mani con dieci artisti legati alla città. La collezione sarà disponibile ordinando sulla piattaforma da tre pizzerie: Auumm, Pizzeria Positano e Sciué.

Chi sono gli artisti e come funziona l'iniziativa

Le illustrazioni, che rappresentano l’interpretazione degli artisti per descrivere Milano e il food delivery, saranno disponibili in edizione limitata tutta da scoprire. I consumatori, da oggi, potranno ricevere i piatti a casa ordinando su Deliveroo da una delle tre famose pizzerie di Milano che hanno scelto di aderire al progetto: Auumm, Pizzeria Positano e Sciuè. Le dieci opere, che saranno anche raccontate sui social in dieci episodi, sono firmate da alcuni degli illustratori più noti di Milano: Linea Daria, Diari di Brodo, Gra.phichette, Martina Filippella, Elisa Puglielli, Silvia Bairo, Serena Gianoli, Luca di Bartolomeo, Lucille Ninivaggi, Ale Zeni. L’iniziativa, lanciata da Deliveroo nell’anno dei festeggiamenti per i 10 anni di attività nella città di Milano, è stata possibile grazie alla collaborazione con le agenzie Yoonik e Sukai Creative Agency.