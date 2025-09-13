Il celebre artista britannico porta in Umbria le sue celebri Puddle Paintings e le Splats. L’esposizione è curata da Marco Tonelli e include opere realizzate appositamente per questo spazio. Il progetto unisce il fascino medievale della location alla sperimentazione contemporanea. Al termine dell'evento, l'artista donerà un’opera al Comune. L'intervista a Sky TG24 Insider: “Porto colore nella vita delle persone”