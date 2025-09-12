Febbre da Sud Italia tra i turisti "born in the Usa"

Che il Bel Paese fosse una delle mete più ambite dai turisti americani non è da tempo un mistero. A fare da volano ci sarebbero le regioni del Mezzogiorno. In primis la Campania che, con i suoi 500 chilometri di coste, le sue isole e la sua storia, si piazza sul gradino più alto del podio delle mete predilette dai viaggiatori americani. “Un boom – come ci racconta Domenico Maduli, presidente di Publiemme – che può essere una leva economica fondamentale per il futuro del Meridione”