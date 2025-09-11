Lifestyle
Panorama Pozzuoli, un percorso artistico nei Campi Flegrei
L'esposizione, giunta alla sua quinta edizione (la seconda in Campania dopo quella di Procida del 2021) si tiene dal 10 al 14 settembre. Cento opere di 47 artisti in un percorso che ricostruisce la storia di un luogo ricco di fascino. L'intervista alla direttrice Chiara Parisi
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi