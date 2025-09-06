Il seduttore filosofo: riscoprire Casanova a 300 anni dalla nascita
La mostra “Casanova 1725-2025 - L’eredità di un mito, tra Storia, Arte e Cinema” celebra a Venezia le mille anime di questa icona senza tempo: un viaggio negli abiti d'epoca, nei documenti d'archivio che restituiscono il pensiero e la complessità letteraria, nei film che lo hanno raccontato al grande pubblico. Tutto quello che non sappiamo sul veneziano rubacuori che non fu solo un libertino dedito alla trasgressione, ma tanto altro
