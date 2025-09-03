Marche, Happennino festival 2025: date e appuntamenti

"In questi anni ci siamo resi conto che Happennino è molto più di un festival, è una comunità, un ecosistema culturale che unisce persone, luoghi e storie in una visione contemporanea dell’entroterra - spiegano gli organizzatori Andrea Angelini, Francesco Martinelli e Vittoria Podrini -. Ogni edizione è una nuova occasione per dimostrare che i piccoli centri possono essere fertili laboratori di innovazione e partecipazione, capaci di attrarre pubblico e generare nuove energie, quando interpretano la modernità e la adattano all’entroterra”. Ideato dll’Associazione Culturale Happennino, il festival — che è alla sua ottava edizione — è pieno di appuntamenti imperdibili e si svolgerà con un format pensato per valorizzare il territorio durante tre fine settimana: 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21 settembre. Tra gli ospiti Anna Castiglia, Ghemon, Margherita Mosca, Roberto Mercadini, Davide Van de Sfroos e Treccani Esperienze. I paesi protagonisti del Festival sono sei comuni dell’entroterra in provincia di Pesaro Urbino: Lunano, Piobbico, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Peglio e Sant’Angelo in Vado.

Dopo il successo riscosso con la scorsa edizione, per la prima volta Happenino ha stretto una partnership con TRECCANI ESPERIENZE, la società dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani dedicata al turismo culturale. L’obiettivo dei creatori del festival è far sì che il patrimonio artistico, storico e paesaggistico venga tutelato, raccontato e vissuto in modo sostenibile attraverso itinerari inediti, l’incontro con le voci più autorevoli della cultura nazionale e il contatto diretto con luoghi, storie e popolazione locale.

Date e appuntamenti

Sabato 6 settembre, Comune di Lunano (PU)

Con “Le Parole delle Canzoni” firmato da Treccani Esperienze Happennino ospiterà la cantautrice Anna Castiglia, fresca vincitrice della Targa Tenco 2025, e Francesco Pacifico, scrittore e editor della rivista Il Tascabile dell’Enciclopedia Treccani, protagonisti di un dialogo, canzone dopo canzone, attraverso le parole chiave che risuonano nella musica dell’artista catanese, presso il Convento di Monte Illuminato, in un punto panoramico che domina le colline del Montefeltro.

Domenica 7 settembre, Comune di Mercatello sul Metauro (PU)

I partecipanti all'evento avranno modo di fare un trekking ai piedi dell'Appennino e della Massa Trabaria in compagnia di Ghemon, artista poliedrico che si muove tra musica, libri e stand-up comedy. Al termine della passeggiata, Ghemon sarà protagonista anche di un talk a ingresso libero, moderato dalla giornalista musicale Claudia Galal, in un cortile nascosto tra i vicoli del paese.

Sabato 13 settembre nel Comune di Peglio (PU)

Con un format ormai storico per Happennino si terrà, presso la Torre del Girone, gli “Stati Generali d’Appennino”. Il titolo di questa edizione sarà “Facciamo Festival”, una tavola rotonda che mira a fare il punto sul periodo storico che stiamo vivendo in cui si stanno affermando festival culturali che animano i territori. Sarà questa l'occasione per parlare di come si fa cultura in luoghi che spesso sono lontani dai centri tradizionali e per analizzare le dinamiche comuni a tanti eventi che nascono lontani tra loro ma sposano uno stesso ideale.

Tra i Festival e/o iniziative che parteciperanno: Sopravento - Festival che si tiene nella città di Fano (Marche) e unisce storia, mare e musica nei luoghi storici della marineria; Fe.M - Festival di Microarchitettura - che si svolge nei comuni dello stesso entroterra di Happennino ed è dedicato al dialogo tra architettura e ambiente;Festival della Disperazione - che ci porterà nell’esperienza pugliese di un Festival di certo unico nel panorama culturale nazionale; Mengo Fest - che da 15 anni è dedicato alla promozione della musica nella provincia di Arezzo (Toscana), ed è ormai riferimento nel mondo giovanile e nell’ambiente musicale e culturale di quella zona;Demanio Marittimo. KM-278 una maratona culturale dedicata alle arti, all’architettura, al design e alla dimensione adriatica.

Domenica 14 settembre, Comune di Borgo Pace (PU)

Per il quarto appuntamento sarà la volta dello spettacolo di Roberto Mercadini "𝘕𝘰𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘭𝘴𝘶𝘰𝘭𝘰, 𝘯𝘰𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢", presso la Casa della Scrittura, luogo magico in cui Meta e Auro si incontrano per formare il fiume Metauro. Uno spettacolo per riflettere sul legame strettissimo tra ecologieconomia, su cosa sia un ecosistema e su come ecosistemi apparentemente lontani siano in realtà interconnessi. L’evento sarà in collaborazione con AMAT.

Sabato 20 settembre, Comune di Piobbico (PU)

Gran finale fon Valeria Margherita Mosca, tra le maggiori esperte italiane di foraging, la delicata arte dell’utilizzo di piante e funghi selvatici come cibo. In un parallelismo con Costanzo Felici, naturalista esperto di erbe spontanee nato proprio a Piobbico esattamente 500 anni fa, Valeria Margherita Mosca accompagnerà i presenti nei dintorni di Piobbico in una passeggiata/dialogo alla ricerca di erbe spontanee (posti limitati) che terminerà in un talk pubblico nella piazza Sant’Antonio,moderato da Paola Manfredi, giornalista di Vanity Fair Italia. E infine domenica 21 Settembre nel Comune di Sant’Angelo in Vado (PU), l’imperdibile concerto di Davide Van De Sfroos, attualmente il maggior esponente del nuovo folk rock italiano che si esibirà nella suggestiva cornice dell’’Area Archeologica Domus del Mito, organizzato con la collaborazione con AMAT e con altre realtà culturali della provincia di Pesaro e Urbino.