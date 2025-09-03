Bitty Pop! Le figure in miniature sempre a portata di mano

I Bitty Pop! sono tanti, colorati, irresistibili e tutti da collezionare. Arrivate sul mercato nel 2023, queste figure in miniatura lanciate da Funko sono entrate subito nel cuore dei fan, grazie anche alla loro tascabilità che permette di portali sempre con sé e avere il fandom a portata di mano. Nella propria camera, in tasca, in auto, i Bitty Pop! rendono autentico e personale ogni luogo a noi caro. Il ritorno tra i banchi sarà l’occasione per divertirsi con i propri compagni di classe mostrando le proprie mini figure, scambiarle e collezionarle assieme a loro. Ce ne sono tantissimi e per alcuni di loro sono disponibili anche i Bitty Box, scrigni in cui inserire i Bitty Pop! per poterli valorizzare ancora di più.