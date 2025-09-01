"Pieroad", il giro del mondo a piedi in 5 anni: chi è Nicolò Guarrera

La partenza dalla provincia di Vicenza

Guarrera aveva iniziato la sua avventura il 9 agosto di cinque anni fa, quando era partito da Malo, in provincia di Vicenza, per quello che si è rivelato un incredibile viaggio a piedi tra Europa, America, Oceania, Asia. Dopo oltre 1800 giorni Pieroad, che ha iniziato questa sua folle avventura quando aveva 27 anni, ha raccontato sempre sui social network gli ultimi risvolti legati al suo progetto. Accompagnato solamente da un passeggino da trekking che trasporta tutta l’attrezzatura utile per il viaggio e che lui stesso chiama “Ezio”, il giovane sta per tornare a Malo anche se gli servirà ancora qualche giorno di cammino, almeno fino a sabato 13 settembre, quando è in previsione la fine del suo viaggio. In una delle sue tappe, raccontava così le emozioni del viaggio. “Tremila chilometri a piedi attraverso la penisola arabica e l'Iran, un insieme noto come Medio Oriente ma di per sé molto, molto vario. Questo è l'ultimo capitolo del mio giro del mondo, finora. Le caratteristiche più sorprendenti sono state l'ospitalità e la gentilezza della sua gente. Molti ne hanno già parlato, ma quando lo si sperimenta in prima persona, giorno dopo giorno, mese dopo mese, ci si pone una semplice domanda: perché questi paesi hanno una reputazione così negativa nell'immaginario occidentale? Alcune risposte sono facili, altre sono vere, ma la migliore è sempre essere curiosi e andare a vedere con i propri occhi di cosa si tratta”.