"Pieroad", il giro del mondo a piedi in 5 anni: chi è Nicolò Guarrera
Partito il 9 agosto di cinque anni fa da Malo, in provincia di Vicenza, il giovane ha vissuto un incredibile viaggio a piedi tra Europa, America, Oceania, Asia. Dopo oltre 1800 giorni "Pieroad", che ha iniziato questa avventura quando aveva 27 anni, sta per tornare da dove tutto era cominciato
All’anagrafe si chiama Nicolò Guarrera ma su Instagram è più semplicemente “Pieroad. E la sua impresa sta conquistando sempre più persone, anche sui social network. Proprio in questi giorni i suoi oltre 430mila followers hanno potuto vederlo rientrare in Italia dopo aver percorso circa 30mila chilometri in giro per il mondo, la maggior parte dei quali a piedi.
La partenza dalla provincia di Vicenza
Guarrera aveva iniziato la sua avventura il 9 agosto di cinque anni fa, quando era partito da Malo, in provincia di Vicenza, per quello che si è rivelato un incredibile viaggio a piedi tra Europa, America, Oceania, Asia. Dopo oltre 1800 giorni Pieroad, che ha iniziato questa sua folle avventura quando aveva 27 anni, ha raccontato sempre sui social network gli ultimi risvolti legati al suo progetto. Accompagnato solamente da un passeggino da trekking che trasporta tutta l’attrezzatura utile per il viaggio e che lui stesso chiama “Ezio”, il giovane sta per tornare a Malo anche se gli servirà ancora qualche giorno di cammino, almeno fino a sabato 13 settembre, quando è in previsione la fine del suo viaggio. In una delle sue tappe, raccontava così le emozioni del viaggio. “Tremila chilometri a piedi attraverso la penisola arabica e l'Iran, un insieme noto come Medio Oriente ma di per sé molto, molto vario. Questo è l'ultimo capitolo del mio giro del mondo, finora. Le caratteristiche più sorprendenti sono state l'ospitalità e la gentilezza della sua gente. Molti ne hanno già parlato, ma quando lo si sperimenta in prima persona, giorno dopo giorno, mese dopo mese, ci si pone una semplice domanda: perché questi paesi hanno una reputazione così negativa nell'immaginario occidentale? Alcune risposte sono facili, altre sono vere, ma la migliore è sempre essere curiosi e andare a vedere con i propri occhi di cosa si tratta”.
La chiusura del cerchio
Ora Pieroad, che ha raccontato quasi chilometro per chilometro la sua incredibile impresa, sta per chiudere un cerchio. “Sono passati cinque anni dall’ultima volta che ti ho vista… Come stai?” ha scritto su Instagram di recente, riferendosi all’Italia. Nel corso della sua avventura, Guarrera ha raccontato oltre al suo percorso, anche i paesaggi mozzafiato che ha visitato, le tante persone incontrate lungo il cammino e le difficoltà che ha dovuto superare. Ora l’obiettivo, quello di girare il mondo a piedi, è quasi giunto al termine.